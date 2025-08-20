「なでしこジャパンは世界の強豪と比べて何が一番足りないのか」日本女子代表100キャップを誇るW杯優勝経験者の独自見解とは？
2025年８月20日、日本サッカー協会（JFA）から女性初のロールモデルコーチに抜擢された近賀ゆかり氏が囲み取材に対応。日本女子代表歴は100試合・５得点で、2011年のワールドカップ優勝など輝かしい実績を誇る同氏は、今のなでしこジャパンをどう見ているのか。この機会に「なでしこジャパンはイングランドなど世界の強豪と比べて何が一番足りないのか」と聞いてみた。
「それが分かったら良いですね（苦笑）」と反応した近賀氏は「何が足りないか」と５秒ほど考えたあと、独自の見解を述べた。
「ギリギリの試合をそこまで経験していないのかなと。技術のところは高いものを持っていて、ニルスさん（ニールセン監督）になってからビルドアップで良さを出せるようになってきています。戦うという点では、そういう強さ、大事な試合で戦えるか否か、そこを見せられる選手がもう少し出てくると結果につながるかもしれないと考えています」
アンダー世代の日本女子代表は国際舞台で好成績を残すケースが多い。しかし、フル代表になると近年は良くてベスト８と優勝に届かない。アンダーカテゴリーとフル代表のこの違いの原因は何か。この問いについても近賀氏は持論を展開してくれた。
「アンダー世代の時は他国が組織的ではない印象があって、おそらく日本は戦術理解度がアンダー世代でも高いかもしれない。その差が埋まると、フィジカルの要素もあって。日本は技術が高いと言われますが、他の国もそこは伸びてきているので。アンダー世代で開いていた日本の得意分野が徐々に埋められていて、一方でフィジカルはそこまで埋まらない」
その得意分野をアンダー世代からフル代表に行くまでさらに伸ばして、他国との差が縮まらないようにする。そういう意識が大切だと近賀氏は述べていた。
近賀氏のロールモデルコーチ就任が、ひいてはなでしこジャパンの強化に繋がれば理想的だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
