ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。2回の第2打席にリーグトップタイの今季44号アーチを放った。

第5打席には併殺崩れで出塁、ウィル・スミス捕手の適時打で生還。今季120得点目を挙げた。得点数では球団記録更新のハイペースで数字を重ねている。

■2位のジャッジは98得点

ドジャース3点リードの2回表。2死走者なしで大谷は、相手先発オースティン・ゴンバー投手の3球目フォーシームを豪快に右翼スタンドへ。角度19度、速度115.9マイル（約186.5キロ）で打ち出された弾丸ライナーが、クアーズフィールドのブルペンへと飛び込んだ。

大谷は、7回表の第5打席に一ゴロ併殺崩れで打点を記録。スミスの適時打で生還すると、今季チーム126試合目で120得点目を挙げた。

米データサイト『Baseball Reference』によると、ドジャースの年間得点数トップは1890年のハブ・コリンズが残した「148」。昨季の大谷が134得点で歴代9位タイ、現在154得点ペースで数字を重ねており、135年ぶりの球団記録更新も視界に捉えた。今季の両リーグ2位はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の98得点で、大きく差が開いている。