タレント・ゆうちゃみの妹で、モデル・タレントのゆいちゃみこと古川結菜が、１９日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）で改名を発表した。一夜明けた２０日、自身のＸ（旧ツイッター）でも報告し「ゆいちゃみ→ゆい小池 になりましたッ」と伝えた。

「ロンドンハーツ」では、ギャルタレントの悩みに「コロコロチキチキペッパーズ」ナダルが答えるという企画を放送。ゆいちゃみは、姉と芸名が似ているという悩みを告白した。陣内智則が「名前、大丈夫？」と芸名についてナダルに問うと、ナダルは「ゆいちゃみは、良くない。もっと、ちゃみから離れたほうがいいと思う」とアドバイス。司会の田村淳は、２０１３年のロンハーで「千鳥」ノブが「ノブ小池」に改名したことを思い出し「元には戻したけど、（この番組で）改名あります。１年間だけ」と、ノブの例を紹介した。

ゆいちゃみは、「これを機に改名したいですね」と乗る気満々。淳は「実績があるのは『小池』だけどね『あのノブの小池、ゆいちゃみが引き継いだらしいよ』って」と笑い、「ゆい小池」を提案した。陣内も「これ、話題になるよ」とうなずいた。淳は「どうですか？ゆい小池」と聞くと、ゆいちゃみは「語呂いいな。じゃあ、ゆい小池で。ありがとうございます」と笑顔。陣内は「え、ほんとにええの！？」と驚き、スタジオに同席したゆいちゃみのマネジャーも「大丈夫です」と認めた。

淳は「ここ（番組）で名前を、ゆい小池にするってすごくない！？」と仰天し「ということで、ゆい小池、誕生しました！」と発表。改名したゆいちゃみは「頑張ります！イエ〜イ！」とギャルピースを見せた。

一夜明けた２０日、ゆいちゃみはＸを更新し「ご報告」と題して投稿。「ロンドンハーツに出演させて頂き、名前改名しましたッ。ゆいちゃみ→ゆい小池 になりましたッ」と報告。「心機一転してこれからも頑張りますッ。よろしくお願いしますッ」と伝えた。

所属事務所の公式サイトも２０日に更新され、「この度、ロンドンハーツに出演いたしました番組内での企画をきっかけに、芸名を『ゆい小池（ゆいちゃみ）』に改名する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と説明。「これまで以上に皆さまに愛される存在となれるよう、本人・スタッフ一同、より一層精進してまいります。引き続き、温かいご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづられた。

ノブは２０１３年１１月の「ロンハー」３時間スペシャルで、ノブからノブ小池に改名した。元ビーチバレー選手の浅尾美和さんから「千鳥の小池さん」と呼び間違えられたことに由来。１５年１月１日に「ノブ」に戻している。