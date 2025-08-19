元HKT48でタレントの山本茉央（28）が19日までに自身のSNSを更新し、結婚を報告した。お相手は一般男性だという。

インスタグラムで「YouTubeでもご報告させていただきました。

こちらでもご報告です」と記し、文書を投稿。「ご報告」として「いつも応援してくださっている皆様・関係者の皆様 私事で大変恐縮ではございますが この度以前よりお付き合いしておりました一般の方と入籍いたしました」と発表した。

「お相手は、未熟な私を全て受け入れてくれる心が広く優しい方です」としたうえで「これからの活動に関しましては変わらず一生懸命頑張りますので温かく応援していただけると幸いです」と呼びかけ。

「今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と記した。

山本は2013年に行われた「第1回AKB48グループ ドラフト会議」でHKT48のチームH、1巡目に指名され、2014年1月にステージデビュー。同年9月発売の「控えめI love you !」で初の選抜メンバー入りを果たす。2018年、5月にグループを卒業した。

2021年8月、アイドルグループ「アフィシャナドゥ」を結成し、メンバーとして再びアイドル活動を始めるも、22年5月に卒業。同年12月には政治家女子48党の公認候補者として杉並区議会選挙に立候補することが発表されたが、23年3月に選挙への立候補を休止し、同党からも離党。ふたたびタレント活動に専念した。