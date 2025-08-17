「兵役で会えない」韓国人彼氏にダマされた日本人女性の後悔。「名前を3つ使い分けていた」悪質な手口
今年3月、韓国では日本人女性との婚姻数が前年比40％増と発表されました。日本に住みたい韓国人専用の結婚相談所も登場するなど、日韓カップルブームが巻き起こっています。
しかし、日韓カップル急増の裏では、巧妙な手口で日本人女性をもてあそぶ韓国人男性も少なくありません。りこぴんさん（27）は韓国人と初めて付き合った際、友だちや家族ぐるみで騙されたといいます。
今回はりこぴんさんに、浮気された経緯や日本人女性として気をつけるべきことを伺いました。
◆浮気されていた経緯
ーー浮気をされていたお話の概要を教えていただけますか？
りこぴんさん：日本に留学中の韓国人大学生の彼と、2022年の12月にマッチングアプリで知り合い、2回目のデートで付き合うことになりました。付き合って1ヶ月経ったあたりで急に「兵役に行くことになった」と言われ、手続きやら何やらで会う頻度が落ち、彼は韓国に戻ってしまいました。
連絡ができない日々が続きましたが、兵役中だからと辛抱しました。でも、兵役に行って1ヶ月くらいで今度は「精神的な病気があって訓練できず、兵役が免除になった」と言われたんです。
しかし、その後また「兵役に行くことになった」と言われ、わけの分からない状態になりました。実は、1回目に兵役に行ったというのは嘘で、その間浮気されていたのです。
ーーなぜ浮気に気づいたのですか？
りこぴんさん：兵役に行く前、軍人と連絡できるアプリを入れたんです。兵役中の軍人はスマホを自由に使用できないので、そのアプリから軍人に手紙を送ることができるんです。
アプリに彼の電話番号が表示されていたのですが、私が知っている番号とは下一桁だけ違っていました。そして、なんとなくカカオトークでその電話番号を検索してみたんです。
そしたら、私の知らない彼のアカウントが出てきて、アイコンがほかの女の子とのツーショットだったんです。しかも、彼の名前は私の知っている名前とは別でした。
◆使い分けていた3つの名前
ーー偽名を使って浮気していた、ということでしょうか。
りこぴんさん：はい。しかも、その時点で本名、私と浮気相手用の偽名で最低3つの名前を持っていることが分かりました。
以前、彼が韓国の免許証を見せてくれたのですが、そこに書いてあった名前が私の知っている名前と違ったんです。なんでか聞くと「韓国人は改名するのは珍しくないんだ」って言われて。
カカオトークでは、トーク相手によって名前やアイコンを変えられる「マルチプロフィール機能」が無料で使えます。この機能を使って、女の子の数だけ名前を作っているんだと気づきました。
ーー「マルチプロフィール機能」は本来、プライベート用と仕事用とでアカウントを使い分けたい人のための機能のようですが、悪用もできてしまいますね。浮気相手とはいつから付き合っていたのでしょうか。
りこぴんさん：浮気相手とは、私たちが付き合って1ヶ月目、つまり「兵役に行く」と言われたタイミングで付き合い始めたこともわかりました。カカオトークには、恋人と付き合った日付を表示する機能があって、計算してみたらちょうど私に「兵役に行く」と伝えてきた日だったんです。
兵役に行くと言われた次の日から5日間「手続きで韓国に行く」と言っていましたが、実はその間浮気相手と日本で会い、その後韓国に行ったみたいです。
◆浮気相手の女性から連絡が来た
ーー巧妙に同時進行していたのですね。
りこぴんさん：連絡が途絶えていた期間はずっと、兵役ではなく日本で浮気相手とデートしていたみたいです。よく考えると、兵役に入る前は髪を短めに切るはずが長かったんですよね。
