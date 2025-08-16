声優・櫻井智さん死去 53歳 多臓器癌の症状が悪化で4日に緊急入院も「症状が改善せず」
声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。53歳。公式Xと所属事務所より発表された。今月4日に緊急入院していたが、多臓器癌の症状が悪化し亡くなったことが伝えられた。一度、芸能界を引退していたがその後、活動を再開しており、近年はアニメ『ポケットモンスター』に出演し人気キャラクター・シロナ役を担当して注目を浴びていた。
【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智の最新グラビア
Xでは「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」。
「葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。櫻井智所属事務所 株式会社フェザード」と伝えられた。
また、「8月17日の「TOMO夏2025ライブ！」中止に伴うチケットのご返金に際し、ご購入いただいたみなさまにご返金方法のご案内のメールをお送りしておりますが、ご返信をいただいていない方がまだいらっしゃいます。どうぞご一読くださいませ」と呼びかけている。
櫻井は1987年に3人組アイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、『マクロス7』ミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『るろうに剣心』巻町操役をはじめ、多数のアニメに出演し、洋画の吹き替えなどでも活躍したが、2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」「声優として演じていて私自身がそのような変化に耐えられず」と、突然の引退を発表した。
その後、2019年に活動を再開。人気アニメ『ポケットモンスター』では人気キャラクター・シロナ役を担当し、大きな話題となった。
【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智の最新グラビア
Xでは「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
「葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。櫻井智所属事務所 株式会社フェザード」と伝えられた。
また、「8月17日の「TOMO夏2025ライブ！」中止に伴うチケットのご返金に際し、ご購入いただいたみなさまにご返金方法のご案内のメールをお送りしておりますが、ご返信をいただいていない方がまだいらっしゃいます。どうぞご一読くださいませ」と呼びかけている。
櫻井は1987年に3人組アイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、『マクロス7』ミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『るろうに剣心』巻町操役をはじめ、多数のアニメに出演し、洋画の吹き替えなどでも活躍したが、2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」「声優として演じていて私自身がそのような変化に耐えられず」と、突然の引退を発表した。
その後、2019年に活動を再開。人気アニメ『ポケットモンスター』では人気キャラクター・シロナ役を担当し、大きな話題となった。