グルメが魅力的だと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「ぐりーんふらわー牧場・大胡」、1位は？【2025年調査】
道の駅は、その地域ならではの食や文化に触れられる“ご当地グルメの宝庫”。旅の途中で立ち寄れば、旬の味覚や名物料理との出会いが待っています。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「グルメが魅力的だと思う群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「牛乳たっぷりでボリュームのあるソフトクリーム、味噌ラーメンや焼きおにぎりもおいしい」（60代男性／兵庫県）、「上州牛ステーキやハンバーグが美味しいです」（20代女性／東京都）、「北関東一のオランダ型風車と牧場を一望できる展望塔が自慢。花木農産物直売所『さんぽ道』やローラー滑り台、キャンプ場などもあり、素敵な場所だと思います」（50代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元食材を使ったレストランやベーカリーが充実しており、何を食べても外れがないと感じました。特にヨーグルトやソーセージは素材の味が活かされていて、訪れるたびに楽しみがあります」（30代女性／愛知県）、「地元の新鮮な野菜、果物、乳製品とかが買えるファーマーズマーケットがあります。道の駅ランキングにも上位に入っていて、ここでしか味わえない地ビールとか手作りパンなど特別な食品があるので」（50代女性／大阪府）、「一度の訪問ではすべてを見て回れないくらい種類が豊富で、ごはん系でもスイーツ系でも何を食べてもハズレがなくて、オススメの道の駅です」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
2位：ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）／32票前橋市の「ぐりーんふらわー牧場・大胡」は、広々とした牧場風景と共に、地元の味覚を楽しめる施設です。直売所には、新鮮な農産物や乳製品、手作り加工品が揃い、特にソフトクリームやヨーグルトなど牧場ならではのスイーツが人気。訪れる人々は、自然の中で味わう地元グルメに心が癒されます。観光と食の両方を満喫できる、のんびりとした時間が流れるスポットです。
1位：川場田園プラザ（利根郡川場村）／58票「川場田園プラザ」は、群馬県内でも屈指の人気を誇る道の駅で、「日本一の道の駅」と称されることもあるほどです。地元産の農産物をいかしたパンやピザ、ヨーグルト、ビールなど、多彩なグルメが楽しめます。敷地内には飲食店や直売所が点在し、食べ歩きや買い物が楽しめるほか、自然豊かな景観も魅力。家族連れからカップルまで、幅広い世代に愛される食のテーマパークです。
