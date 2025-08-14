食楽web

JR東京駅構内及び丸の内改札外にある商業施設『グランスタ東京／グランスタ丸の内』では現在、営業中の多くのショップで夏シーズン向けの新作＆期間限定＆店舗限定メニューを販売しています。

今回はその中からマストでゲットしておきたいオススメスイーツ5品を紹介します。まだまだ終わる気配を見せない酷暑を美味しく、そして爽やかに乗り切りましょう！

SOBAP グランスタ東京店「ICE SOBAP」

左から「ICE SOBAP」フレッシュマンゴー＆ヨーグルト（980円）、ピスタチオ フランボワーズ＆ストロベリー、塩キャラメル カマンベール＆オリジナルミルク（共に880円）

グルテンフリーのそば粉を使ったクレープが大人気の『SOBAP（ソバープ）』では、夏シーズン限定の新作メニュー「ICE SOBAP」を販売しています。ラインナップは「フレッシュマンゴー＆ヨーグルト」、「ピスタチオ フランボワーズ＆ストロベリー」、「塩キャラメル カマンベール＆オリジナルミルク」の3種類。

素材にこだわり、店内で丁寧に手作りしたオリジナルクレープは、東京駅内の休憩スペースでじっくり味わうのがオススメです。

●DATA

販売期間：2025年8月1日（金）～

※夏季限定（終売日未定・各日売り切れ次第販売終了）

出店場所：グランスタ東京 1F 吹き抜けエリア

フェアリーケーキフェア「ベイクドノスタルジィカップケーキ」

「ベイクドノスタルジィカップケーキ」5個入 1800円

カップケーキとビスケットのお店『フェアリーケーキフェア』で販売中の「ベイクドノスタルジィカップケーキ」は、昭和レトロを感じさせる愛らしいルックスと優しい甘さを備えた新作スイーツ。

洋酒で熟成させた5種類のフルーツを混ぜ込んだカップフルーツケーキに、バニラアイシングとドレンチェリー、メレンゲをトッピングして仕上げた一品です。ふくよかなシナモンの香りとフルーツの食感＆甘味がひと口ごとに広がります。少し冷やしてからいただくと、美味しさがより一層アップします。

●DATA

販売期間：2025年7月31日（木）～9月末予定（なくなり次第販売終了）

出店場所：グランスタ東京 B1F 銀の鈴エリア

MIYUKA グランスタ東京店「あずき沙風練（さぶれん）」

「あずき沙風練」12個入 2890円

和洋折衷の美味しい焼き菓子が評判のスイーツショップ『MIYUKA』。こちらの看板スイーツにして「JR東日本おみやげグランプリ2025」で栄えある総合準グランプリを獲得した大注目のクッキー「あずき沙風練」を忘れずにチェック！

北海道産あずきの甘納豆、粉末化した甘納豆と黒ごまパウダーを加えて練り込んだ特製あずきクリームを、フランス産カマルグの塩を隠し味にさっくりと焼き上げたサブレでサンドした一品。オリジナルデザインの缶も可愛い！

●DEATA

販売期間：常時販売

出店場所：グランスタ東京 B1F 銀の鈴エリア

BAKE CHEESE TART「焼きたてタルト いちじくチーズ」

「焼きたてタルト いちじくチーズ」1個 351円

グランスタ丸の内にある『BAKE CHEESE TART（ベイク チーズ タルト）』より8月15日に発売開始の新作スイーツが、晩夏に旬を迎える“いちじく”が主役の「焼きたてタルト いちじくチーズ」。

お店の看板商品であるチーズタルトに、いちじくのコンフィを加えたチーズムースを加え、さらにドライいちじくと粉糖をタルトの表面にトッピングして仕上げています。

コク深い味わいのいちじくとチーズムースの程よい酸味、チーズタルトの優しい甘さが抜群の好相性。昼下がりのティータイムはもちろんのこと、ワインとともに過ごす夜のひとときにもオススメです。

●DATA

販売期間：2025年8月15日（火）～9月30日（火）※なくなり次第販売終了

出店場所：グランスタ丸の内 B1F 丸の内地下北口（改札外）

ロクメイコーヒー グランスタ丸の内店「ハニーレモンラテ」

「ハニーレモンラテ」780円（店内・テイクアウト共通）

ただでさえその広さには定評がある東京駅。ひと息付く際は、グランスタ丸の内のカフェ『ROKUMEI COFFEE CO.（ロクメイコーヒー）』の夏季限定ドリンク「ハニーレモンラテ」で喉を潤してみては？

自家焙煎のスペシャルティコーヒーをベースに、お店で手作りした特製ハニーレモンシロップとカルダモンを組み合わせたオリジナルラテは、爽やかな柑橘系の香りとまろやかな口当たりが特徴。暑い夏にぴったりの味わいです。

●DATA

販売期間：2025年7月23日（水）～8月31日（日）

出店場所：グランスタ丸の内 B1F 丸の内地下北口（改札外）