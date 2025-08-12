画像はコミックDAYS「いけない!ルナ先生R」のページ（https://comic-days.com/episode/2550912965401934501）より

【93話】 8月12日 公開

講談社は8月12日、ぼーかん氏（マンガ）と上村純子氏（原作）によるマンガ「いけない!ルナ先生R」第93話「職業体験1」をコミックDAYS等で公開した。

なお最新話になる第94話「職業体験2」も公開されている。コミックDAYSでの価格は50ポイント。

本作はぐうたら高校生・わたるが立派な大人になれるよう、真面目でちょっと天然なルナ先生がやさしくエッチな個人授業を行なうという作品。

第92話では、みかん農園に職業体験に行くことになったわたる。ルナ先生は、わたるが失敗しないようにみかんの収穫を模したトレーニングを始める。

現在コミックDAYSではこの第92話「サッカー4」などが無料で公開されている。

□第93話「職業体験1」のページ

