この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「#脳教室 時にはスクリーンを捨て、『今、ここ』に没入しよう」で、脳科学者・茂木健一郎さんが“今ここに没入する”ことについての重要性を語った。茂木さんは「今ここに没入することってね、よく言われるけど本当に難しくって、なんかいろいろ余計なこと考えちゃったりするじゃない」と、多くの人の共感を集める悩みに言及。スマホやパソコンなどのデジタル機器に触れていると現在の瞬間に意識を集中させるのが一層難しいと語った。



さらに茂木さんは、「スクリーンに没入してるだけだとその周りのことが消えちゃう」と指摘。本当の“今ここ”への没入とは、「自分の囲んでる世界をさ、すべて引き受けるっていうか、森の中歩いてるとかさ、お風呂入って温泉使ってのんびりしてるとか、今自分を包んでる感覚情報を丸ごと自分の中に取り入れること」だとその神髄を解説した。



また、茂木さんは現代のデジタル社会に対し、「できれば時にはね、デジタルデトックスをして、今自分がいるこの物理的な宇宙、二度と戻ってこない宇宙、この宇宙の中の今の自分に没入してみよう」と呼びかけた。そして、「そうすると脳がね、全体的に活性化してバランスを回復しますから」と、スクリーンから離れることが脳にポジティブな効果をもたらすと締めくくった。



茂木さんは動画の最後で、自分自身の周りにあるリアルな空間と感覚を大事にすることが、心と脳の健康に繋がるという持論を展開。デジタル社会に生きる全ての人に向けた、現代人必見のアドバイスとなっている。