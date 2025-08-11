脳科学者・茂木健一郎、デジタル時代の危機感訴える「今ここに没入するって本当に難しい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル「#脳教室 時にはスクリーンを捨て、『今、ここ』に没入しよう」で、脳科学者・茂木健一郎さんが“今ここに没入する”ことについての重要性を語った。茂木さんは「今ここに没入することってね、よく言われるけど本当に難しくって、なんかいろいろ余計なこと考えちゃったりするじゃない」と、多くの人の共感を集める悩みに言及。スマホやパソコンなどのデジタル機器に触れていると現在の瞬間に意識を集中させるのが一層難しいと語った。
さらに茂木さんは、「スクリーンに没入してるだけだとその周りのことが消えちゃう」と指摘。本当の“今ここ”への没入とは、「自分の囲んでる世界をさ、すべて引き受けるっていうか、森の中歩いてるとかさ、お風呂入って温泉使ってのんびりしてるとか、今自分を包んでる感覚情報を丸ごと自分の中に取り入れること」だとその神髄を解説した。
また、茂木さんは現代のデジタル社会に対し、「できれば時にはね、デジタルデトックスをして、今自分がいるこの物理的な宇宙、二度と戻ってこない宇宙、この宇宙の中の今の自分に没入してみよう」と呼びかけた。そして、「そうすると脳がね、全体的に活性化してバランスを回復しますから」と、スクリーンから離れることが脳にポジティブな効果をもたらすと締めくくった。
茂木さんは動画の最後で、自分自身の周りにあるリアルな空間と感覚を大事にすることが、心と脳の健康に繋がるという持論を展開。デジタル社会に生きる全ての人に向けた、現代人必見のアドバイスとなっている。
さらに茂木さんは、「スクリーンに没入してるだけだとその周りのことが消えちゃう」と指摘。本当の“今ここ”への没入とは、「自分の囲んでる世界をさ、すべて引き受けるっていうか、森の中歩いてるとかさ、お風呂入って温泉使ってのんびりしてるとか、今自分を包んでる感覚情報を丸ごと自分の中に取り入れること」だとその神髄を解説した。
また、茂木さんは現代のデジタル社会に対し、「できれば時にはね、デジタルデトックスをして、今自分がいるこの物理的な宇宙、二度と戻ってこない宇宙、この宇宙の中の今の自分に没入してみよう」と呼びかけた。そして、「そうすると脳がね、全体的に活性化してバランスを回復しますから」と、スクリーンから離れることが脳にポジティブな効果をもたらすと締めくくった。
茂木さんは動画の最後で、自分自身の周りにあるリアルな空間と感覚を大事にすることが、心と脳の健康に繋がるという持論を展開。デジタル社会に生きる全ての人に向けた、現代人必見のアドバイスとなっている。
関連記事
脳科学者・茂木健一郎が語る「人生の複雑な幸せにこそ光がある」
脳科学者・茂木健一郎、「段取り不要！いきなりトップスピードこそ集中力の奥義」と語る
茂木健一郎脳科学者「世界モデルの完成前に死ぬ意味」深い人生観を語る
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。