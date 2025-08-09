「シャネル（CHANEL）」が、創設者のガブリエル・シャネルが創り上げたビューティーの世界観を反映した限定ウォッチコレクション「CHANEL BLUSH WATCH CAPSULE COLLECTION」を発表した。9月1日に数量限定で発売となる。

【画像をもっと見る】

コレクションは、1920年代にガブリエル・シャネルが発表した香水「シャネル N°5」やメークアップアイテムのカラーパレットとテクスチャーに着想を得て製作。当時シャネルが確立した、鮮やかな色彩とブラックラッカーのシンプルなケースによるグラフィカルなコントラストという「二面性」の美学を時計のデザインに反映している。また、ドリッピング・アートやポップ・アートといった現代芸術の要素を融合することで、メゾンのビューティーとオート オルロジュリーの世界が交差する独自の美学を深化させたコレクションとなっている。

セラミック製のブラックケースにピンクやレッドのベゼルやダイヤルインデックスが鮮やかに映える「J12 BLUSH キャリバー 12.1」（162万8000円）と「J12 BLUSH キャリバー 12.2」（156万2000円）をはじめ、ブラックベゼルにバゲットパターンをあしらい、モノトーンで描かれたマドモアゼル シャネルがメークアップテーブルに向かう様子を表現した「マドモアゼル J12 BLUSH キャリバー 12.1」（277万2000円）など、計7モデルを展開。

「ボーイフレンド BLUSH」（125万4000円）は、ポップアート調の投げキスをするマドモアゼル シャネルのイラストとピンクのグラデーション文字をダイヤルに配し、ピンクのカーフスキンストラップとベゼルのブラック縁取りで鮮やかなコントラストを演出している。

「コード ココ BLUSH」（163万9000円）は、ピンクのカーフスキンストラップにCHANELの文字をエンボスし、2.55ハンドバッグに着想を得たブラックのターンロック式クラスプを採用。2つのブラックラッカーダイヤルのうち1つにはダイヤモンドをあしらった。

さらに、「プレミエール」からは、「プルミエール チャーム BLUSH」（132万円）、「プルミエール カフ BLUSH」（184万8000円）をラインナップ。

「プルミエール チャーム BLUSH」は、ブラックレザーを編み込んだチェーンブレスレットに、ピンクのグラデーションでシャネルの文字をかたどった6つのアルファベットチャームがアクセントとなったデザイン。手作業によるラッカー加工がメゾンのネイルポリッシュを想起させる仕上がりとなっている。

「プルミエール カフ BLUSH」は、リップスティックのようなピンクとレッドのカマイユをまとったレザーをブラックチェーンに編み込んだ7連カフブレスレットに、八角形のケースとシンプルなブラックダイヤルを組み合わせ、女性らしさとシャープさを同時に表現している。