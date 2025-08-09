他人に比べると、自分は運が悪いような気がする。「そんな風に感じたときは、脳の使い方を変えるのがおすすめです」と語るのは、脳科学者の黒川伊保子さんです。じつは、日頃から幸運を感じやすい人には、脳の使い方に特長があるのだとか。今回は、ネガティブな目に遭ったときの対処法や運をよくするための心構えなどを、黒川さんに解説してもらいました。

「自分はこうしたい！」を大切にする

心から納得したときの「腹に落ちる」感覚。その瞬間、ストレスがフワッと消えて、とっても気持ちがいいですよね。これって、脳にも身体にも、とてもいい状況にあるのです。

私たちの脳は、「そうか、なるほど」と納得したとき、「小脳」という場所が活性化しています。そして、小脳が活性化すると、小脳から小腸へ連絡が行って、免疫を司る小腸が刺激されるといわれています。これがまさに「腹に落ちる」の正体なのです。

小脳は免疫を司っているので、腹に落ちると、免疫力があがります。つまり心身ともにタフになれるわけ。腹に落ちれば、免疫力が上がるわけですから、風邪も引きにくくなります。また、多少無理をしても、疲れを感じにくく、健康でがんばれることになります。

反対に、腹に落ちないことで無理をさせられたら、疲労感が抜けず、メンタルダウンにつながることも。「腹に落ちないこと」を無理やりにやらされることほど、辛いことはありませんよね。

仕事のみならず、腹に落とすことは、命としての強さを維持していくためにも大切なことです。

ただ、最近は他人の目を気にして、「いい子ちゃん」でいたいがために、腹に落ちないことでもがんばっている女性が多いのが気になります。そうすると、どんどんストレスがたまっていき、脳にも腸にもよくない。自分が「これだ！」とつかんだことを大切にしてほしいと思います。

感覚をつかめば、日々のイライラも不安感も大幅に減る

「腹に落ちる」ことの決め手になるのが、小脳を活性化させること。そのためには、脳の「イメージの領域」と「身体制御の領域」を連帯して使う趣味を楽しむことがおすすめです。イメージと身体制御の統合が、小脳の役割だからです。

たとえば、「次はどんなふうに身体を動かそう」とイメージしながら身体を動かすダンスやスポーツ。茶道や書道、華道、武道など、“道”がつくものも、イメージと身体制御のコラボですね。料理や、楽器演奏や歌うこと、手芸やアートなどももちろん。

ポイントは、単に座学で勉強をするのではなく、イメージして、身体を使うこと、さらにその結果を五感で味わうことができること。

小脳が元気になるだけでなく、身体に覚え込ませた経験が「腹に落ちる」感覚をつかみやすくしてくれます。

腹に落ちた感覚なら、人になにを言われようがゆるがない。いい子ちゃんのふりをしたり、自分を見失って自分探しをする必要性もなくなります。

つまり、人が生きていくためには、「腹に落ちる」ことがとても重要で、その感覚をつかめるようになれば、日々のイライラも不安感も大幅に減るはずです。

「ピュアな気持ち」が“いいこと”を引き寄せる

仕事でも友人関係でも、日常生活を送っているだけで「イヤなこと」ってたくさんありますよね。でも、そこでどんどんネガティブな方向に考えたり、悪口やグチを言ったりするのは待って。

なぜ、人の悪口やマイナスなことを言ってはいけないのでしょうか。

それは、自分にはね返ってくるから。他人の悪口を言う人は、他人にそれを言われることにおびえて生きることになるからです。他人の発した言葉は大脳で聞きますが、自分が発した言葉は直感を司る小脳に響き、記憶に長く居座るのです。

「あの人、あんなこと言っているわ。イヤよね」「あの人、いつも、ああなのよね」などと噂話をしていると、「自分もいつか同じように言われる」と思うから、無邪気になれないのです。

「いつか私も笑われる」「陰口を叩かれるかも」と、長く疑心暗鬼の種につながり、前に出られなくなってしまうのです。

人を信じられる「無邪気さ」は無敵

とくに、育児中の女性は、自分の子どもに、人の悪口を言わないでほしいです。近所のおばさんや先生の悪口を母親がしょっちゅう言っていると、人を信じられない大人になってしまいます。

昔、息子が先生にキツいことを言われたときに、私は、「それは、先生があなたに男として期待しているのね」と言いました。それは先生のためではなく、子どもが将来、社会に出たときに、人を信じられるようにと考えて言ったことなのです。

たとえ、信じたあげく、痛い思いをしてもいいのです。「信じる」という無邪気さのほうが無敵だから。とはいえ、イヤなことだってありますよね。そうしたら、「イヤだな」は1回だけ言ってもいい。「かもしれない」とか「こう思っているに違いない」などの推測はダメ。

そして、まれにグチを言うときも、一緒に噂話に興じる相手ではなく、「あなた、ほかは潔いのに、その件だけはダメよね、しっかりしなさいよ」と鼻で笑ってくれる、クールビューティな女友達に吐き出すのが理想です。

間違っても、悪口やネガティブな想像を増幅させる女友達と仲よくするのは避けましょう。

「心のクセ」をポジティブに変えるコツ

それから、言葉はもちろんですが、ネガティブな考えをめぐらすのもやめましょう。

同じ思考をすると、その回路に電気信号が流れやすくなり、ネガティブのクセがつきます。周囲の事象からも、ネガティブなものが目に飛び込んでくるようになります。

そうすると、人のマイナス点ばかり目につくし、何気なく入ったお店でネガティブな出来事に遭いやすくなったりします。ということは、「いい男がいない」と言いながら暮らしていたら、いい男が目に入らなくなってしまうってこと。

また、ミスをしたら、ずっとそのことばかり考えているのはダメ。それを思い出した瞬間に、失敗した回路に電気信号が上書きされ、流せば流すほどそこの回路が太くなり、そのミスにとらわれてしまいます。

たとえばゴルフで「このあいだ、こう打って失敗したから、ああ打とう」なんて反省から入る人。失敗を思い返したら、脳の失敗回路に信号が流れ、同じ失敗をしやすくなってしまうのです。

幸運を引き寄せるには、反省はしすぎないこと

反省は「いいこと」のようだけれど、脳には意外とやっかい。失敗したことの分析は一回だけにして、あとは成功イメージだけを思うのがポイントです。

最初は、ポジティブに考えることが難しいかもしれないけれど、これもエクササイズ。嘘でもいいからそういう思考にすると、心にクセがつくから大丈夫。

脳が悪い記憶を消すまでに要する時間は、四十九日。1週間でも効果を感じられますが、最低でも四十九日は試してみてください。

すると、気持ちがピュアになるだけでなく、いい出会いがあったり、「いいこと」が起こるようになったりするはずです。

※ この記事は『運のトリセツ』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております