「あいのり」桃、歯列矯正開始から2ヶ月経過 ビフォーアフターに「綺麗になってる」「モチベになる」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】フジテレビ系「あいのり」に出演していたブロガーの桃が8日、自身のブログを更新。40歳でスタートした歯列矯正の経過を報告しつつ、育児中の“矯正ならではの悩み”についても明かした。
【写真】「あいのり」桃、歯列矯正2ヶ月経過ショット
この日、「40歳の矯正を始めて2ヶ月が経ちました」と題してブログを更新。「矯正生活、順調です！！！」と切り出し、「ちゃんとサボらず毎日つけてるの、私にしては偉すぎる！！！（ほめて！ほめて！）」と嬉しそうに自己評価を交えながら、現在の歯並びの写真を公開。矯正開始前の写真と比較し、「並んできた！！！」と目に見える変化に感動をつづった。
さらに、「すくなくとも、歯と歯がぶつかり合って、押し合って、痛い、気持ち悪いってことがなくなっただけでも、本当にやって良かっ…！！！！」といい、2ヶ月という短期間ながらも効果を実感している様子だった。
一方で、「ただ…元々悪い滑舌が、つけてる時はさらに悪くなりすぎてて、絵本読んでる時に子供達に正しい発音を教えられないのがもどかしい…。」と、息子たちに絵本を読んでいる様子とともに矯正器具が“壁”になっていることも明かした。
この投稿にファンから「えらすぎる！！すごい」「綺麗になってる」「頑張ってください」「モチベになる」！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あいのり」桃、歯列矯正2ヶ月経過ショット
◆桃、歯列矯正開始から2ヶ月経過報告
この日、「40歳の矯正を始めて2ヶ月が経ちました」と題してブログを更新。「矯正生活、順調です！！！」と切り出し、「ちゃんとサボらず毎日つけてるの、私にしては偉すぎる！！！（ほめて！ほめて！）」と嬉しそうに自己評価を交えながら、現在の歯並びの写真を公開。矯正開始前の写真と比較し、「並んできた！！！」と目に見える変化に感動をつづった。
一方で、「ただ…元々悪い滑舌が、つけてる時はさらに悪くなりすぎてて、絵本読んでる時に子供達に正しい発音を教えられないのがもどかしい…。」と、息子たちに絵本を読んでいる様子とともに矯正器具が“壁”になっていることも明かした。
この投稿にファンから「えらすぎる！！すごい」「綺麗になってる」「頑張ってください」「モチベになる」！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】