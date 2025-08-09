「代表で見たい...」またまたゴール！ STVVの技巧派MFが開幕３戦連発！ 絶好調ぶりにファン期待感「すげえな」「ステップアップしてほしい」
シント＝トロイデン（STVV）の技巧派MFがまたしてもゴールを挙げた。
STVVは現地８月８日、ベルギーリーグの第３節でデンデルEHとホームで対戦。２−０で快勝し、開幕から２勝１分の無敗を維持した。
この一戦で勝利を手繰り寄せる追加点を挙げたのが、MF伊藤涼太郎だ。１−０とリードして迎えた53分、右サイドからの展開にファーで反応した味方の折り返しに、左足で冷静に合わせてネットを揺らした。
27歳はこれで３試合連続の得点。開幕から好調を続ける伊藤のゴールに、SNS上ではファンから「また決めた！」「すげえな」「絶好調だ」「伊藤涼太郎選手絶好調、ほんまに代表で見たい...」「今シーズン爆発してステップアップしてほしい」といった期待と称賛の声が上がった。
またデンデルEH戦には、伊藤に加えてDF畑大雅、MF山本理仁、GK小久保玲央ブライアンも先発。またDF谷口彰悟、新加入の20歳FW後藤啓介とMF松澤海斗も途中からピッチに立ち、所属する日本人７人全員が出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】仕上げは日本人！ STVV伊藤が折り返しに合わせて追加点！
