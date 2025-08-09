¡Ö30Ç¯¶ìÏ«¤¹¤ë¤È ¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×16ºÐ¢ª46ºÐ ÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¾×·â¡¡¹â¹»ÃæÂà¡¢ºÊ¤È»æ¿áÀã¤ÎÆâ¿¦¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡ÖºÇ¸å¤Î´é¤¬1ÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×20Ëü¤¤¤¤¤Í
16ºÐ¤«¤é46ºÐ¤Þ¤Ç¡¢30Ç¯´Ö¤ÎÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤¿Instagram¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢20Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò½¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëHiroyuki Ohishi¤µ¤ó¡Ê@tyatyamaru_jijimaru_warabi¡Ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö30Ç¯¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¡¡¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢È±·¿¤ÎÊÑ²½¤ä´é¤Ä¤¤ÎÀ®½Ï¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿º¯À×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤«¡Ä¡×¡Ö¿Í¤ËÎò»Ë¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤È¤ë¡ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î´é¤¬1ÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»ÃæÂà¡¢Â¾ì²°¶ÐÌ³¡ÄÅ¾µ¡¤Ï°ìÌÜ¹û¤ì
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ohishi¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²º¤ä¤«¤Ê¸½ºß¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ohishi¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¼ËÀ¸¤Þ¤ìÅÄ¼Ë°é¤Á¡£16ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ohishi¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤Î°¤µË·¼ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¹©¶È¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö°¤µ¤¬¤¿¤¿¤ê¹â¹»3Ç¯¤Î3³Ø´ü¤ÇÃæÂà¡Ä¡×¤È¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢µï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ohishi¤µ¤ó¤ÏÂ¾ì²°¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤ÇÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸½ºß¤Î±ü¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¾ì²°¤µ¤ó¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤¬100±ß¤Î»þÂå¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤ÆËèÆüÊì¿Æ¤Î¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢ËèÆü1000±ßÊ¬µëÌý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¥«·î¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊOhishi¤µ¤ó¡Ë
¼ø¤«¤êº§¤È»æ¿áÀã¤ÎÆâ¿¦À¸³è
¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó3¥«·î¤Ç¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¡£1Ç¯¤¬·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼ø¤«¤êº§¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼ã¤¤Ohishi¤µ¤ó¤ÎµëÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤±ü¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢A4ÍÑ»æ¤ò1¥»¥ó¥Á³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ»æ¿áÀã¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ç¤ÎÆâ¿¦¤Ç¤·¤¿¡£400Ëç¤Ç1¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë»æ¿áÀã¤ò¡¢ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¢¡¢Ohishi¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤Ë¤³¤¦ÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«²¶¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤ë¡£º£¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¬¡¢´èÄ¥¤ë¤ÈÀÀ¤¦¡×
ÅÝ»º¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤º
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¡¢»îÎý¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤Î¤È¤¡¢10Ç¯¶Ð¤á¤¿ÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤¬ÆÍÇ¡ÅÝ»º¡£ºÆ½¢¿¦¤·¤¿Àè¤Ç¤â¡¢11·î¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÈÎ©¤ò·è°Õ¤·¡¢¹Åç¤Ç»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹À¸³è¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤ÏËèÆü¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ß¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ1Ç¯¸å¤ËÅçº¬¤Ëµ¢¤ê¡¢ÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊOhishi¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç°ìÅÙ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì´¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢35ºÐ¤ÇºÆ¤ÓÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢½¾¶È°÷2¿Í¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¡¢²ÈÂ²¤È5É¤¤Î°¦¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
30Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÈµö¾Ú¤Î2ËçÌÜ¤«¤é3ËçÌÜ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤º§¤«¤é¤ÎÉÏË³À¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹Ohishi¤µ¤ó¡£
¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÍ¥¤·¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ÀÂÀ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×