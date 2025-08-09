脳科学者・茂木健一郎氏「自分を疑う“柔らかさ”こそ、ほんとうの強さ」
動画「強くなるためには、やわらかくなれ」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自分自身の考えや意見に疑いを持たない人について語った。茂木氏は「いろんな方を拝見していて、一つもったいないなというか、残念だなと思うケースがあって、それは自分の考えていることとか、意見に疑いを持たない方」と指摘。そうした人々は、自分の主張に自信を持っている一方、しだいに周囲から距離を置かれ、「あの人はそういう人だから」と見られてしまう傾向があると語った。
さらに茂木氏は、自分の考えに対してメタ認知を持てない理由として、「根本的には、自信のなさというか弱さが根底にある」と分析。自信がない人ほど、自分を守るために“固い殻”に閉じこもってしまうと説明した。その結果、「固い殻だとますます、英語で言うとブリトル、壊れやすい、脆くなっちゃうんだよね」と表現し、傷つきやすい状態になる危険も示唆した。
また、個人の問題が集団化するとカルトに発展しかねない点も指摘。「自分たちの言っていることは正しいんだとか、自分たちのリーダーの言っていることは正しいんだってなっていってしまう」と、批判的思考を失った集団の危うさを強調。「僕はやっぱり、柔らかさを持つことが一番大事なのかなと思うんですよね、人は」とし、「自分の言っていることに対していつも疑いを持つ」「人の意見を聞く柔らかさでしょ」と“柔らかさ”の重要性を説いた。
動画の締めくくりで茂木氏は、「硬くなってしまっている方を見ると、残念だなって思うことが多いですね」と語り、人としての成長には自身の意見に固執せず、変化や他者の意見を受け入れる“柔らかさ”が不可欠だと訴えかけた。
