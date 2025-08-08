¡Ö¥»¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×Äê¿©²°¤Ç¡ÈÂ¾¿Í¤ÎÃíÊ¸¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¾ïÏ¢µÒ¤¬¡ÖÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Å¹Â¦¤Î¿ÀÂÐ±þ
²È¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡ÖÌÂÏÇ¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¥Î¥í¥Î¥íÁö¤ëÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦¿Í¡¢Çã¤¦¤Þ¤Çµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Æü¡¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃë¿©»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Ãë¥á¥·¤°¤é¤¤¡¢¼«Í³¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¯É÷´Ö¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦24ºÐ¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¡¢¸áÁ°¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢¸á¸å¥¤¥Á¤Î¾¦ÃÌÁ°¤ËÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ØÁ°¤ÎÄê¿©²°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢¸Å¤¤¤±¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÚºÚ¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÆü¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¸å¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅâÍÈ¤²¡©¤½¤ì¤è¤ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì£Á¹½Á¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡×
ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«Â¾¤ÎµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿À¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Äã¤á¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¢Âç¤è¤êÃæ¤Î¤Û¤¦¤¬¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ°Â¤¤¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬¸å¤í¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇòÈ±º®¤¸¤ê¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ë¤Í¤¸¤êÈ´¬¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæÉÓ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÀÚ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡È²¡¤·¤Ä¤±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É
¡Ö¹¥¤¤ÊÁÚºÚ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤«¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µ®½Å¤ÊÃëµÙ¤ß¤Ç»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡É¥Ñ¥Ñ¥Ã¡É¤ÈÁª¤ó¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¤«¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
É÷´Ö¤µ¤ó¤¬Îä¤äÅÛ¤ò¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Þ¤¿Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÎÀ¼¡£¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¡Ö¼ã¤¤¤Î¤ËÃæ¡©¤â¤Ã¤È¿©¤¨¤è¡×¤ÈÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¡¢Ãà°ì¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷´Ö¤µ¤ó¤¬ÌÂÏÇ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥á¥¨¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤¬¤è¡ª¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´é¤·¤í¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¡£
¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥¤¥é¥¤¥é¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢ÃëÈÓ¤¹¤é¼«Í³¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡É¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤ë
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¿ßË¼¤Î±ü¤«¤é¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Äê¿©²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤·¤ÃæÇ¯½÷À¤¬¡¢¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¤ï¡¢¤¤Ã¤È¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Ê¤Î¤«¡¢Íê¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¾®»®¤Ë¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò£±¤ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢µß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¤¤¬Íø¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ë¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤ÎÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·´Ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¥È¥ì¥¤¤ËºÜ¤»¡¢¼«Ëý¤²¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤Î²£¤òÁÇÄÌ¤ê¤·±ü¤ÎÊý¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä
¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤ÈÌÜÀþ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤½¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤ä²ù¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿ßË¼¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤ë²¶¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¶¤Þ¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÇÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¹¤«¤é½Ð¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÃËÀ¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Ë¿ÆÀÚ¿´¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬Á±°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡É¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íâ½µ¤Ë¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤¢¤ì¤«¤éÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿È¬ÌÚÀµµ¬¡ä
¡ÚÈ¬ÌÚÀµµ¬¡Û
°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Æü¡¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃë¿©»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Ãë¥á¥·¤°¤é¤¤¡¢¼«Í³¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢¸Å¤¤¤±¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÚºÚ¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÆü¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¸å¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅâÍÈ¤²¡©¤½¤ì¤è¤ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì£Á¹½Á¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡×
ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«Â¾¤ÎµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿À¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Äã¤á¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¢Âç¤è¤êÃæ¤Î¤Û¤¦¤¬¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ°Â¤¤¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬¸å¤í¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇòÈ±º®¤¸¤ê¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ë¤Í¤¸¤êÈ´¬¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæÉÓ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÀÚ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡È²¡¤·¤Ä¤±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É
¡Ö¹¥¤¤ÊÁÚºÚ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤«¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µ®½Å¤ÊÃëµÙ¤ß¤Ç»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡É¥Ñ¥Ñ¥Ã¡É¤ÈÁª¤ó¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¤«¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
É÷´Ö¤µ¤ó¤¬Îä¤äÅÛ¤ò¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Þ¤¿Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÎÀ¼¡£¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¡Ö¼ã¤¤¤Î¤ËÃæ¡©¤â¤Ã¤È¿©¤¨¤è¡×¤ÈÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¡¢Ãà°ì¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷´Ö¤µ¤ó¤¬ÌÂÏÇ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥á¥¨¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤¬¤è¡ª¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´é¤·¤í¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¡£
¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥¤¥é¥¤¥é¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢ÃëÈÓ¤¹¤é¼«Í³¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡É¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤ë
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¿ßË¼¤Î±ü¤«¤é¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Äê¿©²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤·¤ÃæÇ¯½÷À¤¬¡¢¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¤ï¡¢¤¤Ã¤È¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Ê¤Î¤«¡¢Íê¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¾®»®¤Ë¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò£±¤ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢µß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¤¤¬Íø¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ë¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤ÎÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·´Ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¥È¥ì¥¤¤ËºÜ¤»¡¢¼«Ëý¤²¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤Î²£¤òÁÇÄÌ¤ê¤·±ü¤ÎÊý¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä
¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤ÈÌÜÀþ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤½¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤ä²ù¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿ßË¼¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤ë²¶¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¶¤Þ¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÇÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¹¤«¤é½Ð¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÃËÀ¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Ë¿ÆÀÚ¿´¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬Á±°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡É¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íâ½µ¤Ë¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤¢¤ì¤«¤éÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿È¬ÌÚÀµµ¬¡ä
¡ÚÈ¬ÌÚÀµµ¬¡Û
°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä