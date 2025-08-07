±ºÏÂ¼ç¾¡¦¹â¶¶¤Ï¤Ê¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¾®³ØÀ¸¤Î¼ÁÌä¤Ë¾Ð´é¤Ç²óÅú
WE¥ê¡¼¥°»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹½êÂ°¤Î¹â¶¶¤Ï¤Ê¡£ºòÇ¯¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£½÷»Ò¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤¬ÍÄ¤¤¤È¤¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎWE¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢º£·î4Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹â¶¶¡£
Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢WE¥ê¡¼¥°Á´12¥¯¥é¥Ö¤«¤éÂåÉ½Áª¼ê¤¬½¸·ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¼«¿È¤Î¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë²ÆµÙ¤ßÆÃÊÌ´ë²è¡Ö»Ò¤É¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤À¡£
¼ÁÌä¼Ô¤Î¾®³Ø5Ç¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹½êÂ°¤Î»°Ã«º»Ìé²Ã¤Ï¡Ö»ä¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÅÄ»Ò²Æ³¤¤â¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¾¼Ô¤È¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÆ±¤¸Ì´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òWE¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¹â¶¶¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¡ÖÆ±¤¸Ì¾Á°¤À¤Í¡ª¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Á°¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¤µ¤é¤ËMC¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍÄÃÕ±àÀ¸¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëWE¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢º£½µËö¤Î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«Ëë¡£±ºÏÂ¤Ï10Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£WE¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ç¹â¶¶¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¡¢¤Ö¤Ã¤¿²¡¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£