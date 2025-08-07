¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡× Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Ç¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÃËÀÅ¹°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢38ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦»ä»Ô¹À¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£
»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î6Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃËÀÅ¹°÷2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡×¡Ö¼Õºá¤·¤í¡¢»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¡£¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤Ï¤³¤¦¤À¤í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é1¿Í¤ÎÅ¹°÷¤Î¼ó¤òÄÏ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ðôÄÇÇ±ºÃ¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÃç´Ö4¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òË¬¤ì¡¢ÃËÀÅ¹°÷¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊÛÅö¤ò¡Ö²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨ÊÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎä¤¨¤¿ÊÛÅö¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Õ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
