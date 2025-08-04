ËÌÂ¼À²ÃË»á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò¤Þ¤¿¤â¡È¶¯¥ï¡¼¥É¡É¤ÇÈãÈ½¡Ä¡Ö½¹¤¯´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡×¤ÏÌäÂêÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ
¡¡¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ò¤Þ¤¿¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼»á¤ÏÀè·î23Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¡Ø´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÈà¤Ï¡Ø´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡Ù¡£µ¤Ì£¤¬°¤¤¡×¡Ö½¹¤¯´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡×¡Ö¡ÊÆâÌÌ¤â¡Ë½¹¤¯´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡×¡Ö½¹¤¯´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¤ò¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª¤ó¤ÀÆüËÜ¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ç·×21²ó¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8·î1Æü¤Ë½éÅÐ±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌäÂêÈ¯¸À¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö29Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤ò¸«¤ì¤Ð1ÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼»á¤ÏÀè·î29Æü¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¡£»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÑ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¡£´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£X¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ï¼óÁê¤Î¿ÍÊÁ¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¡Ö³°¸«¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£·î2Æü¤Ë¤âX¤Ç¡Ö½¹°¤Î¶Ë¤ß¡×¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤ò¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£