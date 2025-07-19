¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥óºÇ½ª¸ø±é¡Ú±Ç²è²½·èÄê¡Û2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¸ø³«Í½Äê
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡ÊOzzy Osbourne¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ØBack to the Beginning: Ozzys Final Bow¡Ù¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö±Ç²è¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ìó10»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¥Þ¥é¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¶Å½ÌÈÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥ó¥º¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥á¥¿¥ê¥«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥µ¥ó¥º¡¢¥¢¥ó¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¸¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Ìó100Ê¬¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ä¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥í¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¢¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡¢TOOL¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥±¥¢¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ê¥ó¥¯182¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Î¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖChanges¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ª¥¸¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎËë°ú¤¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤À¡£Àè½µ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê²ó¸ÜÏ¿¡ØLast Rites¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤¬²áµî7Ç¯´Ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤«¤éÂà¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÄÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢10·î7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î´©¹Ô¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
ËÜ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¡Éº£¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¶¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¿¤âÊÑ¤¨¤Í¤¨¤è¡Ù¡£¤â¤·²¶¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥·¥é¥Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥ª¥¸¡¼¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤È¤â¤Ç¾ï¼±Åª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÌÀÆü¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÎò»ËÅª¥é¥¤¥Ö¤ò¸«»ö¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ê°Î¶È¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ØBack to the Beginning¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ï¡¢Ìó1²¯9ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó270²¯±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë»üÁ±»ñ¶â¤ò¡¢3¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê▶︎¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤¬Áª¤Ö¡¢µæ¶Ë¤Î¥á¥¿¥ë¡¿¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à10ºî
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥óºÇ½ª¸ø±é¤òÁí³ç¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ËÄ¶ÂçÊª¤¿¤Á¤¬½¸·ë
73ºÐ¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡Ö¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿ÍÀ¸½ªÈ×¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎËÁ¸±
From Rolling Stone US.
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Ozzy Osbourne(@ozzyosbourne)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ìó10»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¥Þ¥é¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¶Å½ÌÈÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥ó¥º¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥á¥¿¥ê¥«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥µ¥ó¥º¡¢¥¢¥ó¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¸¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Ìó100Ê¬¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥í¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¢¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡¢TOOL¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥±¥¢¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ê¥ó¥¯182¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Î¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖChanges¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ª¥¸¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎËë°ú¤¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤À¡£Àè½µ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê²ó¸ÜÏ¿¡ØLast Rites¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤¬²áµî7Ç¯´Ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤«¤éÂà¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÄÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢10·î7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î´©¹Ô¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
ËÜ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¡Éº£¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¶¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¿¤âÊÑ¤¨¤Í¤¨¤è¡Ù¡£¤â¤·²¶¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥·¥é¥Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥ª¥¸¡¼¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤È¤â¤Ç¾ï¼±Åª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÌÀÆü¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÎò»ËÅª¥é¥¤¥Ö¤ò¸«»ö¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ê°Î¶È¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ØBack to the Beginning¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ï¡¢Ìó1²¯9ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó270²¯±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë»üÁ±»ñ¶â¤ò¡¢3¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê▶︎¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤¬Áª¤Ö¡¢µæ¶Ë¤Î¥á¥¿¥ë¡¿¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à10ºî
¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥óºÇ½ª¸ø±é¤òÁí³ç¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ËÄ¶ÂçÊª¤¿¤Á¤¬½¸·ë
73ºÐ¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡Ö¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿ÍÀ¸½ªÈ×¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎËÁ¸±
From Rolling Stone US.
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Ozzy Osbourne(@ozzyosbourne)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ