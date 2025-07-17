¡ÚÆÈ¼«¡Û¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸½¿¦·Ù»¡´±¤òÂáÊá¡Ä²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤ï¤»¤í¡×Ç°½ñ¤òÌµÍýÌðÍý½ñ¤«¤»¤¿¶¯Í×ÍÆµ¿¤Ê¤É¡¡·Ù»ëÄ£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸½¿¦·Ù»¡´±¤é4¿Í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤ï¤»¤í¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢Ç°½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¶¯Í×¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆ£ÂôËÌ·Ù»¡½ð¤Î½äººÄ¹¾¾ËÜµýÇ·¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤¿¤«¤æ¤36¡ËÍÆµ¿¼Ô¤äÁúÂ¼¹»Î¡Ê¤·¤â¤à¤é¡¦¤Ò¤í¤·36¡ËÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎºÄ¸¢¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ²ñ¤ï¤»¤í¡£Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤ÇËèÆüÍè¤ë¤¾¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÇ°½ñ¤òÃËÀ¤ËÌµÍýÌðÍý½ñ¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉÕ¶á¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¸«Ä¥¤êÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÁúÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£