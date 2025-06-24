»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈþÈ©¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÖÈ±¥Ó¥¸¥å¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¡ª°¦ÍÑ¤ÎÄì¸«¤¨¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢°¦ÍÑ¤Î¡ÈÄì¸«¤¨¥³¥¹¥á¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ーÃæ¤â¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¿～¡£´À¤«¤¤¤Æ¤âÊø¤ì¤ººÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÇòÈ©¤òÈäÏª¡£ÀÖÈ±¤Ç¹õÃÏ¤Ë¶ä¿§¤Î»É½«¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È»Ü¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¯¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¯¥È¤ÏÄì¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
4·î26Æü¤ÎÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤«¤é6·î21¡¦22Æü¤ÎÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈþÈ©¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀÖÈ±¥Ó¥¸¥åÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤ë¥Ä¥¢ー´°Áö¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£