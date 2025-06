2位:盛岡/83票

All About ニュース編集部は5月21日〜6月2日、全国10〜60代の男女194人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(北海道・東北地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う岩手県の地名を紹介します!2位は「盛岡」でした。盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波郡紫波町・矢巾町を対象に交付されているご当地ナンバーです。

1位:平泉/93票

岩手県の県庁所在地である盛岡市は、東北地方における主要都市の1つとして知られています。日本を代表する国際人の新渡戸稲造や、詩人・作家の宮沢賢治など、日本の歴史に名を刻んだ人物の出身地であることや、南部鉄器などの伝統工芸品、「わんこそば」「盛岡冷麺」といったグルメなどで知名度も十分にあることから、憧れを抱く人も多いようです。回答者からは「岩手県の主要都市だから」(30代男性/愛知県)、「力強い「盛岡」の文字と、南部鉄器の落ち着いた黒を思わせる色合いが相まって、渋く洗練された印象を与え、かっこいいと思うから」(30代女性/北海道)、「盛岡冷麺で有名と言いますか、有名な名前が入っているナンバーをカッコイイと思ったり、羨ましいと思うことが多いです」(20代女性/岡山県)などのコメントがありました。1位は「平泉」でした。奥州市、一関市、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町を対象に交付されているご当地ナンバーです。世界遺産にも登録されている平泉は、平安時代に奥州藤原氏が理想郷を築いた地。12世紀から残り、奥州藤原氏の巨大な富を反映した「中尊寺金色堂」はなど、歴史を感じられるスポットが点在しています。回答者のコメントを見ると「中尊寺などの世界遺産を連想させ、伝統と趣を感じさせるから」(10代女性/千葉県)、「平泉ナンバーは世界遺産登録後に作られた新しいナンバープレート。知人にも敢えて平泉で登録をしている人も多い」(30代男性/岩手県)、「図柄入りナンバープレートが水墨画のようで日本のかっこよさが出ていると思います」(20代女性/北海道)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)