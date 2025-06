大切な人に贈りたい、宝石のようなお菓子たち。カフェスペースを併設した焼き菓子専門店（東京・高田馬場）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、高田馬場にオープンしたカフェ兼洋菓子店です。1g単位で調整した絶品マカロンやこだわり食感のサブレをチェック!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

COFFRET et COFFRET TOKYO(東京・高田馬場)

外観 出典:まいみまいみさん

2025年3月15日、高田馬場駅から徒歩約4分のところにオープンした「COFFRET et COFFRET TOKYO」(コフレ エ コフレ トウキョウ)は、カフェスタイルの洋菓子店です。

シェフ・パティシエを務める福田真夕さんは、同エリアの東京製菓学校で学ぶ傍ら、有名ショコラトリーやパティスリーで修業を積んだそう。卒業後は「パティスリー キャロリーヌ」に入社し、数々のコンクールで受賞。2023年から都内のカフェパティスリーで商品開発とシェフパティシエを務めた後、製菓学校の同級生だったセツエイさんとともに会社を設立し、店舗を立ち上げました。

ロゴマーク 出典:マロまるさん

「coffret」とは、フランス語で宝石箱を意味する言葉。店名には、“皆が特別な存在であリ、2つとして同じものはない”という熱い思いが込められています。大切な人へ贈るギフト、がんばる自分へ贈るギフト。宝石のように一人ひとり違う特別な存在であるあなたに心を込めて贈りたい、という思いです。

ガラスドームで展示されるマカロンは宝石のよう 出典:f4d4f74903さん

店内には、コンフィズリー(砂糖菓子)や焼き菓子を中心に約30種類の商品が並びます。中でもお店のスペシャリテは、福田さんの好物でもあるマカロン(各388円)。12歳から十数年ひたすら作り続け、1g単位の材料調整を行い、満足できる配合を完成させたそうです。

生地を仕込む前にアーモンドパウダーをローストして香ばしさを引き出したものや、限界までフレーバーを練り込んだものなど、食感や見た目、風味すべてにこだわった福田さんの自信作です。常時10種類のほか、季節限定フレーバーも用意。

缶入りクッキーはギフトに最適 出典:SHOMA0420さん

洗練されたシルバーの缶に詰められたサブレは、ギフトに最適。中でも人気なのは、甘くないサレを詰めた「ポワロー/ポワブル」(3,300円)です。葱の風味と甘じょっぱさが後を引くさっくり食感のサブレと、黒胡椒・チーズを練り込んでザクッと焼き上げたサブレの2種類。甘いものが苦手な方にもおすすめで、お酒のアテにもぴったり。直近なら父の日、ほか特別な日にもいかがですか。



丁寧に焼き上げられた極薄サブレは製法上、手間がかかるため、1日の販売数に限りがあるとのこと。そんな特別感も受け手の心をくすぐるかもしれません。

大きな窓が開放的 出典:マロまるさん

店内のカフェスペースには、2名用丸テーブル5卓。神田川沿いに位置するお店は、喧騒から離れた心休まる空間です。

ケークサレ 出典:SHOMA0420さん

イートインメニューのケークサレは、時間が経っても水分を含まないよう、生地のおいしさにこだわり、何度も試作を繰り返して納得のいくものに仕上がったそう。

ドリンクは、兵庫県の「TAOCA COFFEE」でオリジナル焙煎している「COFFRET オリジナル珈琲」(480円)や「COFFRET カフェラテ」(600円)、炭酸水やオレンジジュース(各300円)を揃えています。

店内はイートインも可能 出典:マロまるさん

親しい友人とのティータイムに。大切な方へのギフトやご自分へのご褒美スイーツを調達しに。お気に入りの宝石を探すように、こだわりのお菓子を見つけたくなる新店です。

食べログレビュアーのコメント

マカロン3種とフィナンシェ、マドレーヌ2種 出典:miel_0さん

『今回はマカロンと(コフレ、バタースコッチ、ピスタチオ)焼き菓子(フィナンシェ、マドレーヌ)を購入

どれも美味しくて感動

特にマカロンは外はサクッと中がもちっとしてて

個人的にめっちゃ好きなタイプ!

フィナンシェはバターの風味がしっかり感じられておいしい。

ココは生地にココナッツとパイナップルが入っててとても爽やか

近くに行ったらまた食べたいな〜

ごちそうさまでした』(miel_0さん)

マカロン 出典:マロまるさん

『マカロン(各396円)

和チャイ



ちょっと山椒が効いた大人な味わい

アールグレイとキャラメルガナッシュが優しい味わいで美味しかったです

アナナスポワブル

熟したパイナップルと黒胡椒のコンフィチュールと黒胡椒のガナッシュでこちらも大人の味わいでとっても旨し』(マロまるさん)

※価格は税込

<店舗情報>◆COFFRET et COFFRET TOKYO住所 : 東京都豊島区高田3-10-19TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

