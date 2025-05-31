¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¡¡Ö17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡×¥·¥ê¡¼¥º4½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡Ö17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢6·î7Æü¤è¤ê4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬´Æ½¤¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¼¡²óÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¹¥Ü¥¹¡©¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡17Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤²ò·è»¦¿Í»ö·ï¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ý»Î¤Î±©ÅÄ¹À»Ê¤Ç¡¢APTX4869¤ÎÅêÍ¿¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£APTX4869¤Ï¡¢¹©Æ£¿·°ì¤¬¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë°û¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤¬½Ì¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ìô¡£
¡¡17Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢6·î7Æü¤«¤é4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎNo.2¡¢£Ò£Õ£Í¸õÊä¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÊ¼±Ò¡¢¼ã¶¹Î±Èþ¡¢ÏÆÅÄ·óÂ§¤Î»°¿Í¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»°¿Í¤Î²áµî¤ä´Ø·¸À¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À©ºîÃæ¤Î¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î¸¶²è¥«¥Ã¥È¤â¡Ä¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È17Ç¯Á°¡É¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¥³¥Ê¥ó¸ø¼°YouTube¤ÇÁ´3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢6·î4Æü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¡¢ËèÆü¸á¸å7»þ¤Ë²ò¶Ø¤·¡¢¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ·ìÀ÷¤á¤Îµ³»Î¥Ê¥¤¥È¡ÙÊüÁ÷¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£¹õÅÄÊ¼±Ò¡¢¼ã¶¹Î±Èþ¡¢ÏÆÅÄ·óÂ§¤Î3¿Í¤¬¡¢17Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6·î4Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È17Ç¯Á°¡É -¹õÅÄÊ¼±ÒÊÔ-¡Ù¡£»ö·ï¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤¢¤È¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤òÃµ¤êÂ³¤±¡Ä¼ã¶¹Î±Èþ¤ä¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡Ä¡£
¢£¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ·ìÀ÷¤á¤Îµ³»Î¡Ù
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê Ã£´ã¤Î°Ëâ¡Ù
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ±ó¸«¤Î³Ñ¹Ô¡Ù
6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ½÷²¦¤ÎËÅ¡Ù
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¹¥Ü¥¹¡©¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡17Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤²ò·è»¦¿Í»ö·ï¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ý»Î¤Î±©ÅÄ¹À»Ê¤Ç¡¢APTX4869¤ÎÅêÍ¿¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£APTX4869¤Ï¡¢¹©Æ£¿·°ì¤¬¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë°û¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤¬½Ì¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ìô¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À©ºîÃæ¤Î¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î¸¶²è¥«¥Ã¥È¤â¡Ä¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È17Ç¯Á°¡É¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¥³¥Ê¥ó¸ø¼°YouTube¤ÇÁ´3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢6·î4Æü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¡¢ËèÆü¸á¸å7»þ¤Ë²ò¶Ø¤·¡¢¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ·ìÀ÷¤á¤Îµ³»Î¥Ê¥¤¥È¡ÙÊüÁ÷¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£¹õÅÄÊ¼±Ò¡¢¼ã¶¹Î±Èþ¡¢ÏÆÅÄ·óÂ§¤Î3¿Í¤¬¡¢17Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6·î4Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È17Ç¯Á°¡É -¹õÅÄÊ¼±ÒÊÔ-¡Ù¡£»ö·ï¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤¢¤È¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤òÃµ¤êÂ³¤±¡Ä¼ã¶¹Î±Èþ¤ä¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡Ä¡£
¢£¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ·ìÀ÷¤á¤Îµ³»Î¡Ù
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê Ã£´ã¤Î°Ëâ¡Ù
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ±ó¸«¤Î³Ñ¹Ô¡Ù
6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ ¡Ø17Ç¯Á°¤Î¿¿Áê ½÷²¦¤ÎËÅ¡Ù