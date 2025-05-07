¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬ÅÅ·â£±·³¾º³Ê¡¡£²·³Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢µÞ¤¤çÅìµþ¥É¡¼¥à°ÜÆ°¡¡£³·³¹ß³Ê¤«¤é£²½µ´Ö¤Ç¡ÄÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢£±·³¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±»þ¤«¤é¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡££µ²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿£±·³¼óÇ¾¿Ø¤ÏµÞ¤¤ç¡¢£±·³¾º³Ê¤ò·èÄê¡£ÀõÌî¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£²·³¤ÇÂÇÎ¨£°³äÂæ¤È¶ì¤·¤ß¡¢£´·î£²£µÆü¤Ë£±·³·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î£³·³¹ß³Ê¡££³·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£´³ä£¸Ê¬¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Ãæ¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î£³·³¤¬»²²Ã¤·¤¿£Ê£Á£Â£Á¿·³ãÂç²ñ¤Ç¤Ï£±£´ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£¶³ä£´Ê¬£³ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢£¶Æü¤Ë£²·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤¬º¸Éª¶ÚÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢ºäËÜ¤¬¾º³Ê¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÀõÌî¤¬ÅÅ·â¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÂÇÎ¨£±³ä£µÎÒ¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£