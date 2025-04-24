±ÊÌî²ê°ê¡¡ÅÄÃæ·½¤Ë¤ª¥«¥Í·Ã¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª ÃÎ¿Í¤¬¸ì¤ëàÅ¥¿ìÌµ°ìÊ¸á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×Åù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿±ÊÌî²ê°ê¤Îà¶ÄÅ·¥«¥ÍÂß¤·á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÆóÆü¿ì¤¤¾õÂÖ¤ÇË¬¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤È°ìÉô¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Æ±£¸·î¤Ë¤ÏÅ¥¿ì¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼ÎÁ¶â¤òÊ§¤¨¤º·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¼ò¤Î°ïÏÃ¤Ë¤³¤È·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤â¹Á¶è³¦·¨¤ò¤Ï¤¸¤áÌë¤Î³¹¤Ç¤ÎË½¤ì¤óË·¤Ö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£°ì»þ´ü¡¢¡Ö£Ú£Ï£Ú£Ï¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¤¬¡Ö¤ª¶âÇÛ¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÏÅ¥¿ì¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Ï¡Ø¹Á¶è¤Î¤ª¶âÇÛ¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¡ª¡Ù¡×¤ÈÀë¸À¡£½÷À¤¿¤Á¤Ë¾åµ¡·ù¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤ÇËÜ¿Í¤¬º¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÃÎ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÊÌî¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ïà¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëá¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÃæ¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹Á¶è³¦·¨¤ÇÅ¥¿ì¸å¡¢¤ª¶âÇÛ¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó²½¤·¤ÆÌµ°ìÊ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¡¢Í§¿Í¤¬¤ª¶â¤òÂß¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤¬µ¤Á°¤è¤¯¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤¤ì¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÚ¡¹½ï¤ä¹À¥¥¢¥ê¥¹¤«¤é¤â¡Ö¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿À³Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤°¤é¤¤µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡Æ±ÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤¦¤È¡¢¥À¥áÃË¤Ö¤êÁ´³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÅ¥¿ì¤Ö¤ê¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£