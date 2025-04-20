栃木SCvs金沢 スタメン発表
[4.20 J3第10節](栃木グ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 8 福森健太
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 47 吉野陽翔
FW 7 棚橋尭士
FW 18 川名連介
FW 38 小堀空
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 33 ラファエル
DF 40 高嶋修也
MF 20 井出真太郎
MF 39 屋宜和真
FW 9 菅原龍之助
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
MF 14 石原崇兆
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 8 福森健太
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 47 吉野陽翔
FW 7 棚橋尭士
FW 18 川名連介
FW 38 小堀空
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 33 ラファエル
DF 40 高嶋修也
MF 20 井出真太郎
FW 9 菅原龍之助
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
MF 14 石原崇兆
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰