[4.20 J3第10節](栃木グ)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 8 福森健太

DF 25 岩崎博

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 47 吉野陽翔

FW 7 棚橋尭士

FW 18 川名連介

FW 38 小堀空

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 33 ラファエル

DF 40 高嶋修也

MF 20 井出真太郎

MF 39 屋宜和真

FW 9 菅原龍之助

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 20 長倉颯

DF 25 小島雅也

DF 38 山本義道

DF 39 庄司朋乃也

MF 8 大山啓輔

MF 15 西谷優希

MF 23 四宮悠成

MF 24 西谷和希

FW 10 パトリック

FW 49 大澤朋也

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

MF 14 石原崇兆

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰