西村博之( ひろゆき )氏が所有する英語圏最大級の画像掲示板「 4chan 」が、2025年4月14日ごろに大規模な ハッキング と思われる攻撃を受けてオフラインとなり、管理人とされるメンバーのメールアドレスやソースコードなどが流出しました。これに関連し、 4chan から派生した画像掲示板であるSoyjak.partyのユーザーが犯行声明を発表しました。

伝えられるところによると、問題は アメリカ の東部標準時の2025年4月14日の19時(日本時間の15日8時)ごろに始まり、多くのユーザーがサイトの接続に問題があると報告しはじめたとのこと。その後、掲示板のSoyjak.party、通称The PartyにChudというハンドルネームのユーザーが「今夜はsoyjak partyの多くの人々にとって特別な夜となりました。今日、2025年4月14日、4cuck( 4chan の蔑称)のシステムに1年以上入り込んでいたハッカーが、真のオ ペレ ーション『soyclipse』を実行し、/qa/を再開し、様々な4cuckスタッフの個人情報を暴露し、サイトからコードを流出させました」と投稿しました。あるX(旧Twitter)ユーザーは「 4chan がsharty(Soyjak.partyの別名)に ハッキング され、/QA/が復元され、管理人の パスワード とIRCが漏洩し、サイトの反応が遅くなっています。これは甚大だ」と投稿しました。Soyjak.partyは、Soyjakと呼ばれるミームに特化した画像掲示板で、Soyjakコミュニティに乗っ取られていた 4chan の質疑応答(QA)用の掲示板「/qa/」が閉鎖された後に急激にユーザー数を伸ばしました。ジャーナリストのアレックス・ ゴールド マン氏は「私の見る限り、この ハッキング は 4chan の分派サイト『soyjack party』(通称sharty)による報復行為のようです。 4chan の/qa/にある彼らの掲示板は4年前に閉鎖されており、彼らは報復の時を待っていたのでしょう。 ハッキング の一環として、閉鎖された掲示板が復活させられています(笑)」と説明しています。Soyjak.Partyでは、 4chan の投稿などの機能に関する「yotsuba.php」のコードなどが公開されたほか、管理人のものだと主張される複数のメールアドレスも流出しました。流出したコードを解析したXユーザーによると、 4chan は既知の脆弱(ぜいじゃく)性やエクスプロイトが多数含まれている古いバージョンのPHPで実行されており、サポートが打ち切られた非推奨の関数で データベース の処理を行っていたのが ハッキング の原因になった可能性があるとのこと。流出した管理人のデータには、教育機関から提供されている「.edu」のメールアドレスが含まれていたほか、政府関係者のものであることを示唆する「.gov」のものもあったという未確認の情報が出たことから、今回の ハッキング によりかねてから主張されていた「 4chan は法執行機関のおとり」との臆測がさらに広がりました。もっとも、 シンクタンク ・Institute for Strategic Dialogue(ISD)のジャレッド・ホルト氏は「この主張は本当ではありませんでした。半分は正当だろうと判断できる資料を午前中に調べた結果、残念ながら本当につまらないものだったと報告せざるを得ません」と述べています。 4chan は一時オフラインになった後に再開しましたが、記事作成時点でも断続的につながりにくくなっているとのことです。