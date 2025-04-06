鳥取vs金沢 スタメン発表
[4.6 J3第8節](Axis)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 55 大嶋春樹
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 9 棚田遼
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 55 大嶋春樹
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰