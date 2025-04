監修医師:

佐伯 信一朗(医師)

兵庫医科大学卒業。兵庫医科大学病院産婦人科、兵庫医科大学ささやま医療センター、千船病院などで研鑽を積む。兵庫医科大学病院産婦人科外来医長などを経て2024年3月より英ウィメンズクリニックに勤務。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会健康スポーツ医、母体保護法指定医。

異常分娩の概要

異常分娩とは、通常の経過をたどらず、母体や胎児に影響を及ぼす可能性がある分娩のことを指します。正常分娩では、規則的な陣痛の発生から胎児の娩出までが順調に進行しますが、異常分娩の場合、分娩の進行が遅れる、停止する、あるいは胎児や母体に合併症が生じるなどの問題が発生します。異常分娩の主な分類として、児頭骨盤不均衡(CPD)、回旋異常・胎位異常、遷延分娩・分娩停止、前期破水、弛緩出血、羊水塞栓症、HELLP症候群・急性妊娠脂肪肝などが挙げられます。

異常分娩の原因

異常分娩の原因は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のような要因が関与します。

まず、母体要因として、骨盤の形態異常や狭小骨盤、微弱陣痛、子宮筋腫の合併、母体の体力低下などがあります。これらの要因により、胎児が産道を正常に通過できない場合、分娩が長引く、または停止することがあります。

次に、胎児要因として、胎位異常(骨盤位や横位など)、巨大児、多胎妊娠、胎児奇形などが挙げられます。胎児が正常な頭位を取れない場合、分娩の進行が阻害されることがあります。

さらに、胎盤要因として、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、臍帯異常(臍帯巻絡、臍帯脱出など)が分娩異常の原因となることがあります。これらの異常が発生すると、母体や胎児の健康に重大な影響を与えるため、迅速な対応が求められます。

異常分娩の前兆や初期症状について

異常分娩の前兆や初期症状は、分娩の種類によって異なります。例えば、児頭骨盤不均衡では、分娩が進行せず陣痛が強くなっても胎児が下降しないことが特徴です。また、回旋異常では、胎児の姿勢が不適切であるため、分娩の遷延や産道損傷のリスクが高まります。

前期破水の場合、予定日よりも前に羊水が流出し、感染のリスクが高くなります。弛緩出血では、胎児や胎盤が娩出された後に子宮収縮が不十分なため、大量出血が生じることがあります。さらに、羊水塞栓症では、急激な呼吸困難や血圧低下が見られ、HELLP症候群・急性妊娠脂肪肝では、妊娠後期における肝機能障害や血小板減少、溶血などが発生します。

異常分娩の検査・診断

異常分娩が疑われる場合、まず問診と身体診察を行い、妊娠経過や分娩の進行状況を評価します。

画像検査として、超音波検査が胎児の位置や羊水量、胎盤の状態を確認するのに用いられます。特に、胎位異常や児頭骨盤不均衡が疑われる場合、X線骨盤計測法やMRIによる詳細な評価が必要になることがあります。

また、胎児心拍数陣痛図(CTG)を用いて、胎児の健康状態を監視します。胎児の心拍数パターンが異常を示す場合、胎盤機能不全や胎児仮死が疑われ、緊急分娩が必要となる可能性があります。血液検査では、HELLP症候群やDIC(播種性血管内凝固症候群)の診断のため、肝機能、血小板数、凝固因子などを評価します。

異常分娩の治療

異常分娩の治療は、異常の種類とその重症度に応じて異なります。

児頭骨盤不均衡が疑われる場合、分娩の進行を慎重に観察し、必要に応じて帝王切開を行います。回旋異常では、分娩の進行を助けるために鉗子分娩や吸引分娩が検討されることがあります。

前期破水に対しては、妊娠34週未満の場合、感染の兆候がなければ妊娠の継続を試みますが、感染が疑われる場合には抗菌薬投与とともに分娩誘発が検討されます。弛緩出血の場合、子宮収縮薬(オキシトシン、プロスタグランジンなど)の投与が有効であり、出血量が多い場合は輸血や子宮摘出が必要になることもあります。

羊水塞栓症やHELLP症候群・急性妊娠脂肪肝の場合、呼吸・循環管理、血液製剤の投与、迅速な分娩管理が必要になります。特にHELLP症候群では、妊娠の継続が危険な場合、早期分娩が推奨されることがあります。

異常分娩になりやすい人・予防の方法

異常分娩のリスクが高い人として、高齢妊娠、妊娠高血圧症候群、糖尿病、多胎妊娠、胎位異常の既往歴がある人が挙げられます。また、過度の体重増加や栄養不足、感染症の既往もリスク因子となります。

予防のためには、妊娠中の定期的な健康管理と適切な栄養摂取が重要です。適度な運動や体重管理、感染症の予防対策を行うことで、異常分娩のリスクを軽減することができます。また、異常分娩のリスクが高いと考えられる妊婦は、専門の施設で適切な管理を受けることが推奨されます。





関連する病気

妊娠高 血圧 症候群糖尿病

前置胎盤

胎児発育遅延

多胎妊娠

子宮筋腫

子宮破裂

参考文献

栗下昌弘.“ 異常分娩の管理と処置 ”.MFICU 母体・胎児 ICU マニュアル.MFICU 連絡協議会編.大阪,メディカ出版, 2008,289.

日本産科婦人科学会編:産婦人科研修の必修知識2016-2018,2016.

Gardberg, M. et al.Intrapartum sonography and persistent occiput posterior position:a study of 408 deliveries. Obstet. Gynecol. 91(5), 1998, 746-9.