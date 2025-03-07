ÆóµÜÏÂÌé¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ç¡ÈÉÔÊ¸Î§¡É²ò¶Ø¤«¡ÖÍò¡×³èÆ°µÙ»ß¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ê¥Þ²Î¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ
¡¡3·î5Æü¡¢¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤Ë²ñ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï2023Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÆóµÜÏÂÌé FC ¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯9·î¤«¤é1¥«·î¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤Ï2020Ç¯Ëö¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¡¢²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Íò¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¡¢5¿Í¤Î²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Íò¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¡È·Á¡É¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2020Ç¯Ëö¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆóµÜ¤Î¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£X¤Ç¤Ï¡Ô¤¢¡¼ÆóµÜ¤µ¤ó¤³¤ì¤Ï²Î¤¦¤Ê¤¡¡Ä¤¨¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡Õ¡Ô´ê¤¤¤Ë´ê¤Ã¤¿ÆóµÜ¤¯¤ó¤Î²Î¤â¥È¡¼¥¯¤â´®Ç½¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡Õ¡ÔÆóµÜ¤¯¤ó¤ÎÀ¸²ÎÊ¹¤Ï³¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡Õ¤È¡¢ÆóµÜ¤Î²Î¾§¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¾§¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡ÈÉÔÊ¸Î§¡É¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¾§¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö2021Ç¯¡¢ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø2021 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØVSº²¡Ù¡Ê¢¨Åö»þ¤ÎÈÖÁÈÌ¾¡¢2023Ç¯¤Ë½ªÎ»¡Ë¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼çÂê²Î¤Ç¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡ØNew Again! Again and Again!¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢2024Ç¯¡¢Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2024¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îm-flo¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¡¢¥½¥í¤äÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡ØÍò¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï5¿Í¡¢¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆóµÜ¤µ¤óÃ±ÆÈ¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÆóµÜ¤Ë¤Ï¡¢¡È²Î¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡»¡»¤ÈÆóµÜ¡Ù¤òÍò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íò¤Ç¤Ï¡¢ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤âÀ¼ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¹â²»¤Ç¶Á¤¯²ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÍò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ØÈëÌ©¡Ù¤ä¡ØÆú¡Ù¤Ê¤É¡¢²»¸»²½¤µ¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï³èÆ°µÙ»ß¸å¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÆóµÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¡ÈÆú¡É¤ò²Í¤±¤é¤ì¤ë¤«¨¡¨¡¡£