家庭用から宇宙まで!? インドのMuksがヒューマノイドを近々リリースすると発表

インドのロボット開発企業のMuks Roboticsは、AIを活用し、自動化に革命を起こすべく設計された次世代ヒューマノイド ロボット「Spaceo」がまもなくプリセールスを開始すると、動画で2025年3月5日に発表した。インドにおける最先端技術で構築された「Spaceo」は、人間のように高精度で、支援、操作、実行を行うように設計されているという。■Introducing Spaceo - The Autonomous Industrial Humanoid Robot by Muks Robotics:

主な特徴(YouTubeより):

・200kg の積載容量と10kgのアーム持ち上げ力で、重い作業にも対応・7自由度の精密設計アームで最大限の柔軟性を実現・動的なウエスト回転と高さ調節可能 (最大8フィート:約243cm)・AI搭載インテリジェンス・FusionMax オムニモーダル AI -リアルタイムインテリジェンス、オフラインで安全に動作・自律ナビゲーションとタスク学習 -新しい環境にシームレスに適応・多言語コミュニケーション -複数の言語で簡単に対話・感覚インタラクション -直感的なエンゲージメントを実現する視覚と音声機能

■ Making of Spaceo - India’s Pride in Humanoid Robotics | :なお、「Spaceo」は2023年5月に、宇宙空間でのミッションと、家庭用の用途で開発する、コンセプト動画を公開している。■ Mission 2024 | Humanoid Robot by Muks Robotics | Dr. Mukesh Bangar: