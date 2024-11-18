¥í¡¼¥½¥ó¡È¹õ¤ÈÇò¡É¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÈ¯Çä¡ª¡¡¹õ¤¤¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤Ê¤ÉÁ´7¼ïÎà
¡¡¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥¯¥í¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë!?¡¡¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼°ìÍ÷
¢£¹õ¤ÈÇò¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÃº¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¹õ¤ÈÇò¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊÁ´7¼ïÎà¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ç¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥â¥Î¥¯¥í¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¹õ¤¤Ç»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¡×¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤È³ÑÀÚ¤ê¥Á¥ç¥³¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÇò¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ö¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÍÑ¤ÎÃÝÃº¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¡ÖÀÖ¾ëÆý¶È ¹õ¤¤¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤âÍÑ°Õ¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë!?¡¡¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼°ìÍ÷
¢£¹õ¤ÈÇò¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÃº¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¹õ¤ÈÇò¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊÁ´7¼ïÎà¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ç¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥â¥Î¥¯¥í¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÍÑ¤ÎÃÝÃº¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¡ÖÀÖ¾ëÆý¶È ¹õ¤¤¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤âÍÑ°Õ¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£