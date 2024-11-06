Airbnb¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¤â ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¤òÇÜÁý¡£Íø±×³ÈÂç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤«¤é¤ÎËÉ¸æºö¤Ë¤â
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Airbnb¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖÊä½õ¥Û¥¹¥È¡×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¿·Àß¤·¡¢Êª·ï·ÇºÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¶¡µë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥¹çÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³Äó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»´üÄÂÂß»Ô¾ì¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á°ì´Ó¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸È¯¿®¤ò½Å»ë¡£
Airbnb¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖÊä½õ¥Û¥¹¥È¡×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¿·Àß¤·¡¢Êª·ï·ÇºÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¶¡µë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥¹çÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³Äó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»´üÄÂÂß»Ô¾ì¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á°ì´Ó¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸È¯¿®¤ò½Å»ë¡£
½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥¢¥Ó¡¼¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¡ÊAirbnb¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êª·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¤·Éßµï¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥í¥¡¦¥¢¥µ¥¤»á¤Ï¸À¤¦¡£
¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
°ÊÁ°¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¢¥Ó¡¼¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥µ¥¤»á¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸å¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë²óµ¢¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÆ±¼Ò¤Î±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ï¡¢2023Ç¯Æ±´üÈæ13.9¡óÁý¤Î10²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1633²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ÀøºßÅª¥Û¥¹¥È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖAirbnb It¡×¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆâÉô¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥í¥Ç¥ª¡ÊRodeo¡Ë¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¥¢¥µ¥¤»á¤ÏÍ½»»¤Î¾ÜºÙ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢YouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍÎÁTV¤âÂ¿¾¯¤¢¤ë¤¬¡¢¼ç¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢Airbnb¤Ï¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²áµî¤ÎÍ½Ìó¤ä¡ÖÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡×¸¡º÷¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÜÅªÃÏ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥¤»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤ÏÌ±Çñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ø²óµ¢¤¹¤ëÆ°¤
¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Booking.com¤ä¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡ÊExpedia¡Ë»±²¼¤Î¥Ð¡¼¥Ü¡ÊVrbo¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤äÃç²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Î¶¥Áè¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥¨¥¢¥Ó¡¼¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¤ÎºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¡¼¥Ü¤Ï4·î¤ËÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¡¢ÀøºßÅª¤ÊÊª·ï¥Û¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¸¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¡ÊEasyJet¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼VCCP¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¡¼¥Ç¥ó¥È¥Ã¥×»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¤¬»ÜÀß¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¡¢¤è¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏAirbnb¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
Airbnb¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥·¥§¥¢ÂÎ¸³¤È¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î²Á³Êº¹¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥ó¡ÊPremier Inn¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤È°ì´ÓÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥È¥¥¥¤¡ÊTui¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎAirbnb¤Î¤è¤¦¤ÊÌ±Çñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ø²óµ¢¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡ÊBrave Spark¡Ë¤ÎÀïÎ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ê¥¬¥ó»á¤ÏÊÆDIGIDAY¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Airbnb¤Î¥Ö¥é¥ó¥É½Å»ë¤Î»ÑÀª¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¸¡¼¥Ç¥ó¥È¥Ã¥×»á¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÄ¾ÀÜÅª¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¥¹ç¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥Í¥ë¤Î°ìÈÖ¾å¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ì´ÓÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£°ì´ÓÀ¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÊ£¹çÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡£
¥¢¥µ¥¤»á¤Ï¡¢Airbnb¤¬°ì´Ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯Æ±¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Airbnb¤ÏÃ»´üÄÂÂß»Ô¾ì¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë±Ñ¹ñ¤ä²¤½£¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯¤«¤éÃ»´üÄÂÂß¤Î¶Ø»ß¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Airbnb¤È¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¡ØËÉ¸æºö¡Ù¤È¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥µ¥¤»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö²æ¡¹¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡Ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç²æ¡¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾¡¼ê¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
[¸¶Ê¸¡§Airbnb doubles down on brand over performance for campaign to draw more hosts]
Sam Bradley¡ÊËÝÌõ¡§Maya Kishida ÊÔ½¸¡§ÅçÅÄÎÃÊ¿¡Ë