『新しい地図』は地上波音楽番組に復活するも木村拓哉は…「元SMAPで対照的」のワケ

9月14日、元『SMAP』ファンが歓喜した。

稲垣吾郎(50)、草磲剛(50)、香取慎吾(47)の3人が音楽番組『with MUSIC』(日本テレビ系)の2時間スペシャルに出演したからだ。3人そろって音楽番組に出るのは、’16年の『SMAP』解散後初めてのことだった──。

「3人で歌うパラスポーツ応援ソング『雨あがりのステップ』、草磲さんと香取さんのユニット曲『眩しい未来』、稲垣さんのソロ曲『SEASONS』と、3曲を披露。『SMAP』時代、彼らが出演したドラマの映像も流れるなど、盛りだくさんの内容でしたね」(スポーツ紙芸能記者)

3人が歌番組に復活を果たすなか、対照的なのが木村拓哉(51)だ。

主演作品の主題歌を断る

木村は’20年にアルバム『Go with the Flow』でソロデビュー。8月14日には3枚目のアルバム『SEE YOU THERE』をリリースし、同アルバムを引っ提げて今年9月から12月にかけてツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」を開催するなど、精力的に活動しているように見える。

「ソロデビュー以降、音楽番組に出演していないんです。ソロアルバムのリリースやツアーを控えたタイミングであれば、音楽番組でPRする絶好のチャンス。それこそ、『with MUSIC』に出演してもおかしくありませんが…」(テレビ局関係者)

3枚のアルバムを出しているのであれば、テレビで披露できる曲も多いはず。なぜ音楽番組に出ないのだろうか。

「過去にオファーはあったようですが、断ったそうです。木村さんはライブに重点を置いており、『自分の音楽をわかる人に届けたい』というスタンス。過去に、木村さんの主演ドラマの主題歌に彼の曲を使う案もあったのですが、やはり首を縦に振らなかったといいます」(前出・テレビ局関係者)

最新アルバムの売り上げが…

ファンと会える場所であるライブを大切にする木村の姿勢は称賛に値するだろう。ただ、そのスタンスによる影響も見受けられる。

「『SEE YOU THERE』の初日売り上げは4万4124枚でした。これは’20年の1stアルバム『Go with the Flow』の初日6万4986枚、’22年の『Next Destination』の初日4万5593枚を下回ってしまいました。今回のアルバムは竹内まりやさん(69)や吉田拓郎さん(78)、『KinKi Kids』堂本剛さん(45)など、有名アーティストが楽曲制作に参加しているので、かなりの制作費がかかったと思われます。断言はできませんが、音楽番組などに出演してプロモーションをしていれば、もう少し違った結果になった可能性はあります」(レコード会社関係者)

『SMAP』解散以降、香取ら『新しい地図』の3人を音楽番組で見ることはなかったが、『with MUSIC』で“解禁”される形になった。前出・レコード会社関係者が話す。

「3人が出たことへの反響は非常に高く、X(旧・ツイッター)でもトレンド入りしました。『SMAP』人気は健在とあって、今後彼らを起用したいというテレビ局も増えるでしょう。3人が音楽番組に出れば、新たなファンの獲得も期待できます」

今年9月でデビュー33周年を迎えた『SMAP』。アーティストとして別々の道を歩む『新しい地図』と木村の今後は果たしてどうなるのか──。