徳島vs熊本 スタメン発表
[5.18 J2第16節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 8 柿谷曜一朗
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 9 ブラウンノア賢信
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 13 岩下航
MF 17 藤井皓也
MF 20 大崎舜
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 28 神代慶人
監督
大木武
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 8 柿谷曜一朗
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 13 岩下航
MF 17 藤井皓也
MF 20 大崎舜
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 28 神代慶人
監督
大木武