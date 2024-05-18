[5.18 J2第16節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 7 チアゴ・アウベス

MF 11 杉森考起

MF 13 西野太陽

MF 14 玄理吾

MF 20 児玉駿斗

MF 42 橋本健人

FW 8 柿谷曜一朗

控え

GK 21 田中颯

DF 18 エウシーニョ

MF 17 高田颯也

MF 54 永木亮太

FW 9 ブラウンノア賢信

FW 15 棚橋尭士

FW 16 渡大生

監督

増田功作

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 13 岩下航

MF 17 藤井皓也

MF 20 大崎舜

MF 21 豊田歩

FW 7 竹本雄飛

控え

GK 31 佐藤史騎

DF 5 阿部海斗

MF 10 伊東俊

MF 15 三島頌平

MF 30 東山達稀

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 28 神代慶人

監督

大木武