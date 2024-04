¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙBD&DVD¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Î±ÇÁü&²»À¼ÆÃÅµ¤â

【セルBlu-ray】スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド Blu-ray BOX

品番:PJXF-1605/13,530円(税抜12,300円) /3枚組・全10話(本編約525 分+特典映像約155分)/カラー/16:9 スコープサイズ

音声: ̄儻 5.1ch DTS-HD マスターオーディオ 日本語 5.1ch サラウンド/字幕: ̄儻 日本語

【DISC1】第1話:ストレンジ・ニュー・ワールド/STRANGE NEW WORLDS、第2話:彗星の子供たち/CHILDREN OF THE COMET、第3話:イリリアのゴースト/GHOSTS OF ILLYRIA、第4話:メメント・モリ/MEMENTO MORI

<特典映像>アンソン・マウントとアキヴァ・ゴールズマンによるオーディオコメンタリー(「ストレンジ・ニュー・ワールド」)/削除シーン

(「彗星の子供たち」)/削除シーン集(「イリリアのゴースト」)

【DISC2】第5話:スポックの混乱/SPOCK AMOK、第6 話:苦しみの届かぬ高さまで/LIFT US WHERE SUFFERING CANNOT REACH、第7話:セレン・スコール/THE SERENE SQUALL、第8話:エリシアの王国/THE ELYSIAN KINGDOM

<特典映像>削除シーン集(「苦しみの届かぬ高さまで」)/削除シーン(「エリシアの王国」)

【DISC3】第9話:さまよえる者たち/ALL THOSE WHO WANDER、第10話:情けの価値/A QUALITY OF MERCY

<特典映像>削除シーン集(「さまよえる者たち」)/「スター・トレック:宇宙大作戦」宇宙基地SOS)/パイク船長の道のり/新たな世界の創造/まだ見ぬ世界の探索/NG 集

【セルDVD】スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド DVD-BOX

品番: PJBF-1585/10,230 円(税抜9,300 円) /5 枚組・全10 話(本編約525 分+特典映像約155 分) /カラー/16:9 スコープサイズ

音声: ̄儻 5.1ch サラウンド 日本語 5.1ch サラウンド/字幕: ̄儻 日本語

【DISC1】第1話:ストレンジ・ニュー・ワールド/STRANGE NEW WORLDS、第2話:彗星の子供たち/CHILDREN OF THE COMET

<特典映像>アンソン・マウントとアキヴァ・ゴールズマンによるオーディオコメンタリー(「ストレンジ・ニュー・ワールド」)/削除シーン(「彗星の子供たち」)

【DISC2】第3話:イリリアのゴースト/GHOSTS OF ILLYRIA、第4 話:メメント・モリ/MEMENTO MORI

<特典映像>削除シーン集(「イリリアのゴースト」)

【DISC3】第5話:スポックの混乱/SPOCK AMOK、第6話:苦しみの届かぬ高さまで/LIFT US WHERE SUFFERING CANNOT REACH

<特典映像>削除シーン集(「苦しみの届かぬ高さまで」)

【DISC4】第7話:セレン・スコール/THE SERENE SQUALL、第8話:エリシアの王国/THE ELYSIAN KINGDOM、第9話:さまよえる者たち/ALL THOSE WHO WANDER

<特典映像>削除シーン(「エリシアの王国」)/削除シーン集(「さまよえる者たち」)

【DISC5】第10話:情けの価値/A QUALITY OF MERCY

<特典映像>「スター・トレック:宇宙大作戦」宇宙基地SOS)/パイク船長の道のり/新たな世界の創造/まだ見ぬ世界の探索/NG集

【レンタルDVD】スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド Vol.1〜5