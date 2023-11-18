¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¡±©À¸·ë¸¹¤Îà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§á¤Ë¾ò·ïÈ¿¼Í¡Ö¤¤¤ä¡¢¼é¤ì¤è¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬£±£¸Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±©À¸·ë¸¹¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡±©À¸¤Ï£±£·Æü¿¼Ìë¡¢£¸·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È¤ÎÎ¥º§¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯É½¡£ÈðëîÃæ½ý¤ä°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤ªÁê¼ê¤È»ä¼«¿È¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢À©¸Â¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¤â¤¦±©À¸¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬¡¢°ìÀ¸·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Á¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¡£¥ê¥ó¥´¤â¡Ö¼¡¤ÎÊý¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¼é¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤³¤ìÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¼é¤ì¤è¡ª¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤âÅÇÏª¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ê¥ó¥´¤Ë¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤è¡£ÁêÊý¼é¤ì¡¢ÁêÊý¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÁêÅö¤Ò¤É¤¤ÊóÆ»¤È¤¤¤¦¤«¼èºà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤È±©À¸¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£