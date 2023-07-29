¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬½»Âð³¹¹¶·â¡É¤ÈÈóÆñ
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï28Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¥í¥·¥¢ÆîÉô¥í¥¹¥È¥Õ½£¤Î½»Âð³¹¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆîÉô¥í¥¹¥È¥Õ½£¤Î³¹¡¦¥¿¥¬¥ó¥í¥°¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢µì¥½Ï¢»þÂå¤ÎÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢S-200¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ø³«¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢±ì¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÇËÊÒ¤¬Íî²¼¤·¤ÆÈï³²¤¬¤Ç¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÃÎ»ö¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢2È¯ÌÜ¤âÈôÍè¤·¤¿¤â¤Î¤Î·Þ·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£