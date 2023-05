X JAPAN新曲リリースなるか…hideへの追悼が「X再始動」への期待につながる理由

hideの命日に綴った想い

5月2日、X JAPAN・YOSHIKIが自身のインスタグラムを更新し、98年に急逝したメンバー・hideへの想いを以下のように綴った。

「25年前の今日、Hideが他界した。

あの日以来、自分はhideへの想いを込めた曲を、何曲作曲したのだろう..?

また会えるその日まで…

I still miss you. RIP」

そして次の日さらに

「Maybe I’ve composed a masterpiece, so I’m celebrating alone

たぶん傑作を作曲したので、一人でお祝い..!」

とインスタグラムを更新。

あまりに大きな喪失となった、hideの他界。

それがどんな意味を持っていたと考えられるのかについては、前編『X JAPAN新曲はhideへの想いを込めた曲…?「僕がバンドに誘わなかったら、今でもhideは生きてたかもしれない」と語るYOSHIKIの抱える苦しみと決意』で触れた。

しかしその後、YOSHIKIはhideへの追悼曲『Without You』を作曲し、それがX JAPAN奇跡の再結成につながった。

今回はその経緯と、hideへの追悼曲がなぜX JAPAN再始動への期待につながるのかについて考えたい。

X JAPAN復活のきっかけとなった『Without You』

97年のToshlの脱退、解散、98年のhideの葬儀から2007年まで音信不通だったYOSHIKIとToshlであったが、その関係はhideによって再び繋がれたという。

ToshlのX JAPAN脱退は、いくつかの悩みを抱えていた頃に元妻を通して出会ったヒーリングアーティストを名乗るカルト団体主宰者による洗脳がきっかけの一つにあったと言われている。

そして脱退後、団体から壮絶な暴力でマインドコントロールされ金銭的搾取にあっていた。

団体行うセミナーの広告塔となり、全国各地をまわって歌をうたい、CDを売り、その収益のほとんどを「困っている子供達を救うため」「世界を平和にするため」とカルト団体に献金。

その被害総額は10億円にものぼった。

そんななかX JAPANが再結成となれば「3億円の報酬」ということを知ったカルト団体関係者は、ToshlにX JAPANに戻るよう指示。

しかし「X JAPANはもっとも自我の強いおぞましい集団の頂点に君臨する悪の権化だ」「宇宙的犯罪者」だという洗脳者の言葉を信じたゆえに97年、脱退を決意したToshlにとって、この矛盾を内包した指示は”自らが洗脳と搾取にあっている”という実態に気づくひとつのきっかけとなった。

Toshlは過剰な献金活動に矛盾を感じ始めながらも、言われるがまま、YOSHIKIに電話をし、それをきっかけに二人は再会を果たしたのだった。

そしてYOSHIKIはhideへの追悼歌『Without You』を「Toshlに歌ってほしかったんだ」と渡した。

How should I love you

How could I feel you

Without you

数えきれない 思い出が時間を埋めつくす

同じ時代に生まれて出会った

それぞれの愛を 確かめるために

I still remember

答えのない明日に

夢を求めてた日々を

限りなく広がる空に もう一度

生まれた意味 今を生きる意味を問いかけて

洗脳がまだ解けきっていない状態であったToshであるが、デモテープを聴き涙を流したという。

度重なる不幸

97年のToshlの脱退と解散、98年のhideの突然の悲報から9年後の2007年。

X JAPANは誰もが予想だにしない状況で再結成を果たし、ファンらはそれを「奇跡だ」と熱狂した。

しかし2018年9月の無観客ライブ以降新たな動きはなく、実質的には活動休止状態。現在はそれぞれソロでの活動がメインとなっている。

亡くしてしまったメンバーであるhideとTAIJIを思い復活を諦める声、メンバー間の軋轢があるのではないかと心配する声、何らかの事情を察し理解を示す声、ときには厳しい叱責など様々であるが、やはり伝説のバンドの奇跡の再始動を望むファンは少なくない。

リーダーであるYOSHIKIは特に国内外での活動を精力的に行なっていることもあり「ソロ活動ばかりしていないでXを前に進めてくれ」など厳しい意見がぶつけられることも多い。

そんななか2022年から2023年3月にかけては、日本テレビ、Huluでのオーデション企画『YOSHIKI SUPER STAR PROJECT X』でボーイズグループ発掘にも携わっていた。

しかしその途上、ボーカルとしていち早く内定していたYOSHIが不慮のバイク事故により急逝。19歳という若さで才能あふれる彼の喪失は、各所に衝撃を与え、あまりにも大きすぎる痛手であった。

企画の存続が危ぶまれる事態であったが、追加オーディションとグループの再構成により23年3月、ロックバンドグループ(5名)とダンス&ボーカルグループ(8名)の2グループから成る総勢13名のボーイズグループ『XY(エックスワイ)』が誕生。デビューが決まり、番組は終了した。

オーディション最終日、「YOSHIの急な死を受け止めきれず、向かうべき方向性を見失った」と痛む胸の内を告白したバンドメンバーに対し、YOSHIKIは自らの体験を交えながら激励の言葉を送った。

「彼らの死を無駄にしない」

「やはりそういったもやもや感というのは常にあるんだよね。

僕もYOSHIと出会って、なんでいなくなっちゃったんだろう…と。

僕はねその感情は自分が父を失ったとき、子どものとき、なんで父は僕を見捨てて死んでしまったんだろう…と。自ら命を絶ったからね、彼は。

そして僕はX JAPANというバンドをやっていて、

メンバーであるhideが亡くなったとき、なんで俺じゃなかったんだろう。

なんで俺が死ねなかったんだろう、彼の代わりにと。それはね、今でも思う。

だけど、自分が、自分たちが前に進むことによって彼らの死を無駄にしない…

自分が世界に行けば、少しでも彼らの偉大さを知ってもらえる機会が増える。

・・ぜひYOSHIの夢を背負って頑張ってほしい。」

YOSHIKIがこれまで生き急ぐかのように活動を続けてきた理由が明らかにされたように感じられる場面であった。

hideの命日翌日の5月3日、YOSHIKIが自身のインスタグラムに記した作曲した”傑作”とは、”hideへの想いを込めた曲"なのだろうか。

もしそうなのであれば、またいつかX JAPANの演奏で、そしてまたToshlの声で聞きたいと願うファンは少なくないはずだ。

一方で、『X JAPAN Toshlの新曲『叫 SAKEBE』が物議…YOSHIKIとの不仲説を打ち破り新展開なるか…!』でも見た通り、それにはまだ彼らにしかわからない問題があるのかもしれない。

彼らの今後にまだまだ目が離せない。