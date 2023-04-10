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by Focal Foto
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[단독] 우려가 현실로¡Ä삼성전자, 챗GPT 빗장 풀자마자 ¡Æ오남용¡Ç 속출
https://economist.co.kr/article/view/ecn202303300057
Samsung Software Engineers Busted for Pasting Proprietary Code Into ChatGPT | PCMag
https://www.pcmag.com/news/samsung-software-engineers-busted-for-pasting-proprietary-code-into-chatgpt
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