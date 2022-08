PLAION株式会社は、同社の所有するレーベル「Deep Silver」と開発会社「Volition」による『セインツロウ』を8月23日(火)にリリースした。あわせて、本作の最新映像も公開されている。

本作は世界累計販売本数3000万本を誇るクライムアクションゲーム『セインツロウ』シリーズの最新作にあたり、シリーズを刷新するリブート作という意味を込めタイトルからナンバリングが外されている。

舞台となるのはアメリカ南西部をモデルとした架空の都市「サント・イレソ」。主人公が率いるグループはギャング団「セインツ」を立ち上げ、数多の犯罪行為に手を染めながら、非合法な成り上がりを目指してさまざまな敵との戦いを繰り広げていく。

シリーズを通してユーモアあふれる独特のノリを持ち味のひとつとしている作品であり、本作『セインツロウ』においてもそのテイストは健在。カジュアルに銀行強盗を行ったり、街中でいきなり銃撃戦を始めたりと、破天荒な登場人物たちによるやりたい放題のゲームプレイが味わえる。

カスタマイズ要素にも非常に力が込められており、キャラクタークリエイトでは髪型、肌、筋肉、体型、歯、シャツ、パンツ、手袋、靴下と多岐にわたるパーツを自由に編集することが可能だ。股間や乳首にステッカーを貼るスタイルや、全裸でのプレイも体験できるという。

主人公の容姿についてはゲーム内のスマートフォンからいつでも変更できるため、次々にスタイルを変えて遊びたいプレイヤーもノンストレスにカスタマイズを楽しむことができるだろう。

そして主人公のみならず、オープンワールドを駆け抜ける車両やユニークな銃器、自らの拠点までもがカスタマイズ可能。コスチュームやアップグレードをアンロックし、ゲーム内を自分好みのデザインに彩っていこう。

『セインツロウ』はPS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC(Epic Games Store)向けに8月23日(火)より発売を開始し、価格は通常版で7280円(税抜)となる。 本作の詳細や店舗別の初回特典などについては、以下のリリースを参照されたい。

PLAION(プレイオン)株式会社は、(本社:東京都品川区)は、自社が所有するレーベルDeep Silverと、開発会社Volitionによる、世界大ヒットクライムアクションシリーズ「セインツロウ」の最新作、PS5版、PS4版、Xbox Series

X|S版、PC版『Saints Row(セインツロウ)』を、本日8月23日(火)に全世界同時発売します。『Saints Row(セインツロウ)』では、破天荒な世界観の中、アメリカ南西部の奇妙な街サント・イレソを舞台に、社会の頂点を目指して成り上がり、やりたいほうだいの人生を送ることができます。

新トレーラーを公開しました。

●「セインツロウ」101トレーラー

https://youtu.be/UFBW3jQttV4

●「セインツロウ」ストーリートレーラー

https://youtu.be/6HBQlDkOz8o

活気に満ちた都市「サント・イレソ」を舞台にした『Saints Row(セインツロウ)』は、シリーズの完全なリブート作品で、『Saints Row(セインツロウ)』にファンの皆様が期待するアクション、ユーモア、クライムシーンを存分に楽しめる新作です。シリーズ最大のカスタマイズ要素では、キャラクターや武器などの見た目をほぼすべて変更できます。あなたがプレイする主人公「ボス」の見た目は、完全にプレイヤーの選択で決定されます。

【商品概要】

商品名: 『Saints Row(セインツロウ)』

機種: PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

価格:通常版: 7,280円(税抜)

ノートリアスエディション: 10,480円(税抜)

※PlayStation 4, PlayStation 5のみ

エキスパンションパック、リアルな数々のグッズが入った豪華版です。

CERO:Z

プレイ人数:1人、オンライン1〜2人

権利表記

©2022 and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Developed by Deep Silver Volition LLC. Deep Silve r, Saints Row, Volition and their respective logos are trademarks of Koch Media GmbH. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All Rights Reserved.

【店舗別初回特典】

Amazon.co.jp:ピンバッジ

ビックカメラ:Idolsキーホルダー

上新電機:Los Panterosキーホルダー

ヨドバシカメラ:Marshallキーホルダー

ヤマダ電機:Saintsキーホルダー

古本市場/ブックスクウェア/ 楽天ブックス/ ワンダーGOO クリアファイル

ゲオ:DLC Criminal Custom

【初回生産分限定特典】

DLC Idol Anarchy

【Amazon限定ノートリアスエディション】

Tシャツ マグカップ ピンバッジ