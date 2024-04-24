東京・渋谷のスクランブル交差点前にある“SHIBUYA TSUTAYA（シブヤツタヤ）”が全館改装を終え、4月25日（木）にリニューアルオープンする。今回クランクイン！トレンドは、先行して行われた内覧会に参加し、発表時から気になっていた「ポケモンカードゲーム」の公認ラウンジ「POKEMON CARD LOUNGE（ポケモン カード ラウンジ」に潜入！気になる広さや見どころをレポートする。【写真】広〜い！高級感あふれる“有料スペー