「街のゲーセン」に淘汰の波が押し寄せているといいます。株式会社帝国データバンク（東京都港区）が、このほど発表した「ゲームセンターの倒産・休廃業解散動向」によると、2023年度のゲームセンター倒産数は「18件」と22年度の15件に続いて2年連続で増加し、過去5年間で最多となりました。【グラフ】こんなに減ってる!?ゲームセンターの倒産・休廃業解散件数の推移調査は、負債1000万円以上の法的整理による倒産を対象として、