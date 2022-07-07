¡Ú¾è¤»¤¹¤®Ãí°Õ¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ö¥ä¥±¥¯¥½´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ù¡¼ÎÌ¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬6·î28Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡£È¯Çä¤·¤Æ1½µ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿!¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡û¤½¤Î¾è¤»Êý¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î!?¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç"Îã¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó"¤òÃµ¤¹¤È¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤¿! ³¤ÂÝ¤Ç´¬¤«¤ì¤¿¹õ¤¤¤ª¤à¤¹¤Ó¤ä¡¢ßÖÈÓ¤ä¤ª¤³¤ï¤Ê¤É¤ªÊÆ´¶¤¬¤ï¤«¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤È²«¿§¤¤¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶ñºà¤¬¤Ç¤«¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×(324±ß)¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç300±ßÂæ¤ÏÀµÄ¾¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤¬¤Þ¤ë¤Þ¤ë3Ë¼¤â¤ª¤à¤¹¤Ó¤È°ì½ï¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¹ë²Ú¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê²Á³Ê¤À¤¬¡¢Ì£¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
½÷À¤Î¤²¤ó¤³¤Ä¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀÂÀ»Ò¤¬3Ë¼¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡£
¤½¤·¤Æ³«Éõ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Î¹á¤ê¤¬¥Ö¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¤´ÈÓ¤Ç¶ñºà¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤È°ã¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼ÊÂ¤ß¤Ë¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤À¡£
ÌÀÂÀ»Ò¤¬¥â¥ê¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢È¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤ÆÌÀÂÀ»Ò¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡§ÇòÊÆ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½1:3ÄøÅÙ¡£ÌÀÂÀ»Ò1Ë¼¤¢¤ì¤Ð¤´ÈÓ¤ªÃãÏÒ1ÇÕ¤Ï·Ú¤¯¤¤¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢ÇòÊÆ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀÂÀ»Ò¤ÎÎÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀÂÀ»Ò¤Ï7Æü´Ö½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¿É¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤â±öµ¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤óÇòÊÆ¤¬¿Ê¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤«ÇòÊÆ¤¬Â¤ê¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌÀÂÀ»Ò¤À¤±¥â¥°¥â¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£µï¼ò²°¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ÇË¼¤´¤È¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëÂÎ¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÌÀÂÀ»Ò¡ÜÇòÊÆ¤È¤¤¤¦Å´ÈÄ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÍÕ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÇòÊÆ¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ÏÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÌÀÂÀ»ÒÊÆÊÆÌÀÂÀ»ÒÌÀÂÀ»ÒÌÀÂÀ»Ò¡Ä¡Ä¤ÈÂ³¤¯¤È¸åÈ¾¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¤·Ë°¤¤¬Íè¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÂçÍÕ¤Î¹á¤ê¤ÏÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤À¡£ÂçÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡û²¹¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
Æ±»þ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¡×(270±ß)¤À¡£ÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¤Û¤ÉSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Ã¹©Æù¤¬¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¾å¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬¥É¥ó! ¥Ù¡¼¥³¥óÊ¬¸ü¤¤!
¤·¤«¤·Íñ¾Æ¤¤Ï°Õ³°¤ÈÇö¤¤! ¤¨¡¢Çö¾Æ¤Íñ? ¥Ù¡¼¥³¥ó¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸µ¡¹¤³¤¦¤¤¤¦·Á¾õ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÊÆ¤Î°µ¤ËÉé¤±¤ÆÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤À¡£
È¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¸ü¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¹ØÆþ»þ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¹¤á¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö²¹¤á¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë²¹¤á¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¾¯¤·½À¤é¤«¤¯¡¢Íñ¾Æ¤¤È¤´ÈÓ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤¬½Ð¤ë¡£¤¿¤À¤·²¹¤á¤ë¤È¤´ÈÓ¤¬¤«¤Ê¤êÊø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¸«»ö¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
Ê¬¸ü¤¤¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤À¡£¤·¤«¤â¸ü¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«? ¤Èµ¿Ìä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±öµ¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤á¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤â½Ð¤Æ¤ª¤à¤¹¤Ó¤È¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤êÍñ¾Æ¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤¤¤³¤È¤À¡£¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÂçÍÕ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤È¤â¤Ë¤ä¤äÃÍÃÊ¤Ï¹â¤á¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë°ìÉÊ¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¶¸µ¤¡×¡Ö¤ä¤±¤¯¤½¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´ë²è½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¢¼¡²óºî¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£