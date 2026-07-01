6月10日、“スムージーの日”に半額セールを行ったセブン-イレブン。告知直後から多くの注目を集めていた。しかし、当日は大反響とは裏腹に多くの課題も指摘されることに。【写真】7月11日に行われるセブンスムージー“半額施策”の全容セブンが“再び”スムージーを半額に「セブン-イレブンのスムージーは300円〜400円前後で販売されており、グリーンスムージーやいちごバナナソイスムージーなど、多くのフレーバーが用意されて