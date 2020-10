#Twitch employee Hasan Bokhari has had his account banned from the site.



Here's everything we know so far ⬇️https://t.co/sUGNlxH5ZH— DEXERTO.COM (@Dexerto) September 2, 2020

Because workout clothes and showing midriff=lingerie ok ok ok cool cool cool pic.twitter.com/KNSCinmMIP— Fareeha (@AskFareeha) September 14, 2019

Twitch's idea of supporting black lives and highlighting black streamers is to make a video with lots of white people https://t.co/R6oSfue1nX— Rod Breslau (@Slasher) July 9, 2020

ゲーム実況に特化したストリーミングサービスのTwitchは、同サービスを使用するユーザーが性的ハラスメントを繰り返しているとして2020年6月頃に大きな話題となりました。そして新たに、TwitchユーザーだけでなくTwitchの社員の中にも、 性差別 人種差別 といった「有毒な文化」がまん延していることが最新の報道により明らかになっています。Report: Employees Accuse Twitch Of Indifference To Sexual Assault, Harassment, And Racismhttps://kotaku.com/report-employees-accuse-twitch-of-indifference-to-sexu-1845316196Twitch employees slam company for “toxic culture” against minorities - Dexertohttps://www.dexerto.com/gaming/twitch-employees-slam-company-for-toxic-culture-against-minorities-1429642/Twitch employees allege a long history of sexism and racism at the company | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/twitch-employees-allege-a-long-history-of-sexism-and-racism-at-the-company/2020年6月頃、Twitch上で活躍するゲーム配信者から性的ハラスメントを受けた女性たちが、TwitterなどのSNS上で被害を報告するという動きが活発になりました。この動きにより、Twitch上で活躍していた人気のゲーム配信者が謝罪や活動停止に追い込まれることとなっています。Twitchにまん延する性的ハラスメントの存在が明らかに、具体的な対処を求めるボイコットも広がる - GIGAZINEこの問題を受け、Twitchは性的ハラスメントの実態を調査し、場合によっては法執行機関などに報告すると発表。さらに、加害者側のアカウントを恒久的に使用できなくするなど、ポリシーの見直しを実施するとも言及しています。Twitchが配信者による性的ハラスメントについて「恒久的なアクセス禁止処分などを実施する」と発表 - GIGAZINEby Dinah888そんなTwitchでは、社内にも性的ハラスメントや人種差別がまん延していると報じられています。Twitch社内の「有毒な文化」については、複数の従業員や元従業員から報告されており、主に「白人男性がマイノリティに対してハラスメントを続けている」とのこと。また、別の従業員はTwitchの社内文化を「男子のスポーツクラブのよう」と表現し、「明確な偏見が存在しており、女性と男性は異なるという明確な感覚が社内には存在し、女性には男性と同じ機会が与えられることはありませんでした」と語っています。報道によると、匿名のTwitch従業員たちは同社の上級管理職を務める社員が過去2年間にわたり問題のある行動に加担してきたと暴露しています。報告されているTwitch社員による問題行動の中で最も最新の事例は、「SweetAnitaという配信者によるストーカー行為の報告があったにもかかわらず、真剣に調査・対策を行わなかった」というものです。別の事例では、TwitchのパートナーシップディレクターであるHassan Bokhari氏が、ユーザーから性的ハラスメントを働いていると報告されました。なお、TwitchはBokhari氏への処分として、同氏のTwitchアカウントをバンしています。今回Twitchの内情を告発した元従業員の中には、問題が表面化した際に単に問題を最小化するのではなく、環境を正すように経営陣に働きかけてきた人もいるそうです。その人物は改めてTwitch幹部に対して、「これは『壊れた会社』『有毒な文化』『女性にとって安全ではない環境』と、男性が報われ続け業界内で出世する一方で、標的とされている女性は抑圧され続けるという事実についての告発です。私はあなた方が空虚な言葉で世間の圧力に反応していないことをコミュニティ全体に知らしめ、女性のためのより安全な職場とコミュニティを作るために立ち上がることで、あなた方のコミットメントを示すことに挑戦します」と述べています。2014年にAmazonがTwitchを買収したことを機に、Twitchでは多様性にますます重点を置くようになったそうです。しかし、特に女性の配信者に対する社内の態度には引き続き問題があったそうで、ある従業員によれば男性従業員はしばしば女性配信者を「おっぱいストリーマー」と呼び、「こいつらは自分の出世のために男と寝ている」などと、軽口を叩いていたそうです。AmazonがGoogleを退けてゲーム実況サービスTwitchの買収に逆転成功 - GIGAZINEまた、ある従業員は53万人超のフォロワーを持つ人気ストリーマーであるkaceytronさんをTwitch上から追い出すための方法を模索していたそうです。kaceytronさんの追放を模索していた従業員は、「kaceytronさんの胸の谷間が大きすぎるのが問題だ」と語っていたそうで、「我々はルールを曲げないが、この女性をTwitchから追放することを可能にする方法を考える必要がありそうです」とも述べていた模様。同じように、女性配信者の中には「運動用のトレーニングウェアを着用していたためアカウントを停止させられてしまった」と報告している人もいます。報告されている「有毒な文化」というのは、人種差別や同性愛嫌悪、性的差別などさまざまです。白人男性が支配するというTwitchの社内文化の中で最も多くの批判を集めたのは、同社がブラック・ライヴズ・マターへの支持を表明するために公開した「多数の白人の中にわずか1人の黒人しか登場しない」というムービーです。なお、Twitchはこのムービーを即座に削除しています。