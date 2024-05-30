ロシアのラブロフ外相は、欧米諸国によるウクライナへのF16戦闘機の供与を“核のシグナル”とみなす考えを示しました。ラブロフ外相は30日、ロシア・メディアのインタビューに対し、F16戦闘機が核兵器を搭載できることから、欧米諸国によるウクライナへのF16戦闘機の供与は、NATOによる核のシグナルとみなす考えを示しました。また、「アメリカとNATOが手段を選ばないことをわからせようとしている」と批判したということです。F16